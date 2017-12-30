Вертонген: «Побью сам себя, если Кейн трижды забьёт Бельгии на ЧМ»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген, предвосхищая матч группового этапа чемпионата мира против Англии, оценил игровые способности своего одноклубника, нападающего Харри Кейна, выступающего за англичан:

«Достаточно сложно предсказывать игру наших оппонентов, особенно это касается Кейна и Алли. Они держат под контролем множество составляющих современного футбола. Харри может делать на поле всё – забить после передачи в штрафную или самому из ничего создать свой момент. Он знает наши с Тоби Алдервейрелдом сильные и слабые стороны. Но посмотрим!

Мы наблюдаем за Харри на тренировках и знаем, насколько он хорош. Конечно, если он забьёт нам три гола, я побью сам себя!»

Напомним, Кейн оформил восемь хет-триков в 2017-м году.