Кавани: «У нас с Неймаром отличные взаимоотношения. Людей дезинформируют»

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани утверждает, что у него нет никаких проблем с одноклубником Неймаром, с которым они одно время не могли поделить исполнение стандартов:

«У нас с Неймаром отличные взаимоотношения.

Мы профессионалы, на первом месте у нас стоят работа в коллективе и успехи клуба. Каждый в ПСЖ был очень счастлив, когда клуб подписал Неймара, ведь это потрясающий игрок. Его переход принес пользу и клубу, и команде.

Проблема лишь в том, что многие люди не владеют правильной информацией, из-за чего и случается все это недопонимание».

Ранее уругваец намекнул на то, что они с Неймаром не являются друзьями.