Кавани: «Люблю рыбалку. Поймать рыбу – это почти то же самое, что забить гол»

Бомбардир «Пари Сен-Жермен» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани ассоциирует рыбалку с забиванием голов:

«Занятие рыбалкой придаёт мне спокойствие. Также это помогает мне тренировать своё зрение нападающего. Нужно дождаться момента, когда можно будет атаковать, поймать рыбу. Моя позиция в футболе напоминает то же самое. Ты должен найти лучший момент для атаки. Я жду свою рыбу и затем ловлю её.

Ты должен проявить терпение, но быть внимательным и сосредоточенным, а затем немедленно среагировать. Так же, как если бы ты играл в футбол.

В юном возрасте я об этом не задумывался, но когда вырос, это стало тем, что я ассоциирую с работой форварда, забиванием мячей».

Кавани также заявил о желании завершить карьеру в ПСЖ и выиграть с парижанами Лигу чемпионов.