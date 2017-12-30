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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Коутиньо подыскивает дом в Каталонии

сегодня, 10:52

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в «Барселону».

По информации испанских СМИ, агенты игрока уже заняты поисками подходящего жилья в Каталонии. По слухам, Коутиньо хотел бы жить поблизости с Луисом Суаресом (экс-одноклубником по «Ливерпулю») и Паулиньо (напарником по сборной Бразилии).

Отмечается, что «Барселона» готова заплатить «Ливерпулю» 150 млн евро за плеймейкера, который горит желанием играть за «блаугранас». 

При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь намекнул на то, что клуб не намерен расставаться с бразильцем.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 17:54
Поклонники Кри очень боятся перехода Коу В Барсу! Чуют беду!!!
А если ещё и Кри уйдёт в ПСЖ то и за Реал болеть перестанут! И как сказал Лукас Эрнандес брату Тео: «Во-первых, поздравляю тебя с Рождеством. Во-вторых, счастливого Нового года.
Третье: надеюсь, ты получишь много подарков от Санты. Четвертое: «Реал» Мадрид!!!!!!!!!!!!!
С новым плохим годом Реал!!!!!
И вообще не понимаю как нормальный русский мужик может поклонятся тому к кому в Европе относятся толерантно! У нас это законом запрещено и церковь против!
удав
удав
сегодня в 15:49
кто то ищет дом в Каталонии, а кто-то в ужасе выход из парной глушакова)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 15:40
Загубит карьеру не факт что он заиграет глупый бразилец куда ты переходиш
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:18
А оно ему надо вообще? Коутиньо ведь может стать легендой Ливерпуля! В Барселоне не факт, что он будет играть постоянно. Очень бы не хотелось, чтобы бразильцу в столице Каталонии загубили карьеру.....
Mitsubanchik
Mitsubanchik
сегодня в 14:45
теперь в ворота сливочных в каждом эль-классико будет залетать на парочку мячей больше гы-гы
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:38
А кто Клоппа спрашивать будет?)))
Мальвинка
Мальвинка ответил Великий Князь
сегодня в 13:05
Великий Князь:
какая там топ команда эта Барселонаа?) топ у них это панамский общак, на нём всё и завязано. Как только оскуднеет, будет барса только за кубок цыгании бороться. Аха-ха)
но пока за кубок цыганнии твоя зебра сражается
Великий Князь
Великий Князь ответил Футбольчик228
сегодня в 13:00
Футбольчик228:
Эмммм середняк?! Ты чего?! Если ты не знал, то Барселона это топ команда, а ливерпуль это да! Это середняк
    Футбольчик228
    Футбольчик228 ответил FILL3286
    сегодня в 12:45
    Эмммм середняк?!
    Ты чего?!
    Если ты не знал, то Барселона это топ команда, а ливерпуль это да!
    Это середняк
    Футбольчик228
    Футбольчик228
    сегодня в 12:42
    Блин как же Клопп достал!
    Коутиньо не хочет отпускать.
    Я бы на месте Тренера отпустил его с самого первого дня трансферов и на выручиные деньги купил другого нападающего.
    Например: ТИМА ВЕРНЕР ну или Головина.
    Почему бы и нет Головин очень перспективный молодрй игрок и у него светлое будущее.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 12:30
    правильно делает
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 12:27
    Может сразу поселиться у Месси в комнате прислуги. Аха-ха)
    Говорушка
    Говорушка
    сегодня в 12:23
    Хотите прикол? Он осматривал вчера одну из моих вилл в Барселоне, у меня на продаже стоят парочка, так что может будет жить в моем доме бывшем
    oFANATo
    oFANATo ответил cska plus
    сегодня в 12:12
    cska plus:
    Унизили хрюшек можно и дальше идти.
    Коутиньо сделал свое дело, теперь может переходить в Барсу.
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    сегодня в 11:54
    если хочет уйти,тонет смысла держать
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:50
    Унизили хрюшек можно и дальше идти.
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 11:48
    Похоже правда перебирается
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:30
    BARCELONA-BEST:
    Дайте кто нибудь ссылку на старый сайт!!!!
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    FILL3286
    FILL3286 ответил BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:26
    BARCELONA-BEST:
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    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:20
    Дайте кто нибудь ссылку на старый сайт!!!!
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 11:20
    Ждём)) очень ждём)) хотя чемпионат уже выигран))
    Будет отличное приобретение для след сезона))
    Надо продать Андре Гомеша, Арда турана и ещё 2,3 ненужных и купить хорошего напа чтобы создать конкуренцию в атаке для Суареса))
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил barcelona and cruyff
    сегодня в 11:08
    Уже не дорого
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 11:04
    150 млн дорого даже для Коута
    grafff
    grafff
    сегодня в 11:02
    Давно пора
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 11:00
    Нет сомнений,что Коутиньо в Барсе заиграет.
    Из Ливерпуля практически все приживаются.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 10:55
    Ох и вася ты!
    Променяешь нормальный клуб,на середняк.
    Жалеть долго потом будешь!
    Тебе чипсы покоя не дадут!
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