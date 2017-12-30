Коутиньо подыскивает дом в Каталонии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в «Барселону».

По информации испанских СМИ, агенты игрока уже заняты поисками подходящего жилья в Каталонии. По слухам, Коутиньо хотел бы жить поблизости с Луисом Суаресом (экс-одноклубником по «Ливерпулю») и Паулиньо (напарником по сборной Бразилии).

Отмечается, что «Барселона» готова заплатить «Ливерпулю» 150 млн евро за плеймейкера, который горит желанием играть за «блаугранас».

При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь намекнул на то, что клуб не намерен расставаться с бразильцем.