Коутиньо подыскивает дом в Каталонии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в «Барселону».
По информации испанских СМИ, агенты игрока уже заняты поисками подходящего жилья в Каталонии. По слухам, Коутиньо хотел бы жить поблизости с Луисом Суаресом (экс-одноклубником по «Ливерпулю») и Паулиньо (напарником по сборной Бразилии).
Отмечается, что «Барселона» готова заплатить «Ливерпулю» 150 млн евро за плеймейкера, который горит желанием играть за «блаугранас».
При этом главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь намекнул на то, что клуб не намерен расставаться с бразильцем.
А если ещё и Кри уйдёт в ПСЖ то и за Реал болеть перестанут! И как сказал Лукас Эрнандес брату Тео: «Во-первых, поздравляю тебя с Рождеством. Во-вторых, счастливого Нового года.
Третье: надеюсь, ты получишь много подарков от Санты. Четвертое: «Реал» Мадрид!!!!!!!!!!!!!
С новым плохим годом Реал!!!!!
И вообще не понимаю как нормальный русский мужик может поклонятся тому к кому в Европе относятся толерантно! У нас это законом запрещено и церковь против!
А если ещё и Кри уйдёт в ПСЖ то и за Реал болеть перестанут! И как сказал Лукас Эрнандес брату Тео: «Во-первых, поздравляю тебя с Рождеством. Во-вторых, счастливого Нового года.
Третье: надеюсь, ты получишь много подарков от Санты. Четвертое: «Реал» Мадрид!!!!!!!!!!!!!
С новым плохим годом Реал!!!!!
И вообще не понимаю как нормальный русский мужик может поклонятся тому к кому в Европе относятся толерантно! У нас это законом запрещено и церковь против!
топ у них это панамский общак, на нём всё и завязано. Как только оскуднеет, будет барса только за кубок цыгании бороться. Аха-ха)
топ у них это панамский общак, на нём всё и завязано. Как только оскуднеет, будет барса только за кубок цыгании бороться. Аха-ха)
Ты чего?!
Если ты не знал, то Барселона это топ команда, а ливерпуль это да!
Это середняк
Ты чего?!
Если ты не знал, то Барселона это топ команда, а ливерпуль это да!
Это середняк
Коутиньо не хочет отпускать.
Я бы на месте Тренера отпустил его с самого первого дня трансферов и на выручиные деньги купил другого нападающего.
Например: ТИМА ВЕРНЕР ну или Головина.
Почему бы и нет Головин очень перспективный молодрй игрок и у него светлое будущее.
Коутиньо не хочет отпускать.
Я бы на месте Тренера отпустил его с самого первого дня трансферов и на выручиные деньги купил другого нападающего.
Например: ТИМА ВЕРНЕР ну или Головина.
Почему бы и нет Головин очень перспективный молодрй игрок и у него светлое будущее.
Будет отличное приобретение для след сезона))
Надо продать Андре Гомеша, Арда турана и ещё 2,3 ненужных и купить хорошего напа чтобы создать конкуренцию в атаке для Суареса))
Будет отличное приобретение для след сезона))
Надо продать Андре Гомеша, Арда турана и ещё 2,3 ненужных и купить хорошего напа чтобы создать конкуренцию в атаке для Суареса))
Из Ливерпуля практически все приживаются.
Из Ливерпуля практически все приживаются.
Променяешь нормальный клуб,на середняк.
Жалеть долго потом будешь!
Тебе чипсы покоя не дадут!
Променяешь нормальный клуб,на середняк.
Жалеть долго потом будешь!
Тебе чипсы покоя не дадут!