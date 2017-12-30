Оуэн: «Жду много голов на „Энфилде“, но „Ливерпуль“ забьёт больше „Лестера“»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн ждет открытого футбола в матче 21-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Лестер Сити» и победы своей бывшей команды:

«В последних своих трех матчах в АПЛ между „Ливерпулем“ и „Лестером“ было забито 14 мячей. Юрген Клопп будет требовать у своих защитников особое внимание уделить Джейми Варди, который забил 6 из последних 8 мячей „лис“ в ворота „красных“.

Нападение „Ливерпуля“ по количеству забитых мячей в текущем сезоне уступает лишь ПСЖ и „Манчестер Сити“, поэтому жду много голов на „Энфилде“, но „Ливерпуль“ забьет больше гостей».

Отметим, что в прошлом туре «Ливерпуль» отправил 5 безответных мячей в ворота «Суонси Сити».