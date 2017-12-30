Станкович: «„Лацио“ всегда будет в моем сердце, но „Интер“ для меня значит нечто большее»

Экс-футболист «Лацио» и «Интера» Деян Станкович прокомментировал предстоящую встречу между своими бывшими клубами, которая состоится сегодня в рамках 19-го тура Серии А.



«„Лацио“ всегда будет в моем сердце, но „Интер“ для меня значит нечто большее.



Могу похвалить обоих тренеров. Симоне Индзаги проделал неплохую работу в римской команде, а результаты Спаллетти впечатляют.



Верю, что „Интеру“ по силам взять Скудетто. Что касается „Лацио“, то они достойны выступать в Лиге чемпионов, команда играет очень хорошо».



Напомним, что в матче предыдущего тура «Интер» проиграл «Сассуоло».