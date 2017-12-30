Моуриньо: «Уверен, что в 2018 году МЮ потратит большие деньги на трансфер игрока»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обратился к журналистам после своих слов о трансферных возможностях МЮ и их соседей - «Манчестер Сити»:

«Прошу вас, не переиначивайте мои слова. Не надо писать о том, что клуб меня не поддерживает, что клуб не хочет выделять мне деньги на трансферы. Летом 2016 года мы потратили большие деньги на покупку Погба, летом 2017 года - на покупку Лукаку. Уверен, что и в следующем году мы потратим большие деньги на какого-нибудь игрока.

Однако мы сохраняем баланс, такова позиция клуба. Баланс.

Просто порой вы, журналисты, бросаетесь в крайности и говорите, что клуб меня не поддерживает. Это не так».