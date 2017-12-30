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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 83’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Моуриньо: «Уверен, что в 2018 году МЮ потратит большие деньги на трансфер игрока»

сегодня, 11:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо обратился к журналистам после своих слов о трансферных возможностях МЮ и их соседей - «Манчестер Сити»:

«Прошу вас, не переиначивайте мои слова. Не надо писать о том, что клуб меня не поддерживает, что клуб не хочет выделять мне деньги на трансферы. Летом 2016 года мы потратили большие деньги на покупку Погба, летом 2017 года - на покупку Лукаку. Уверен, что и в следующем году мы потратим большие деньги на какого-нибудь игрока.

Однако мы сохраняем баланс, такова позиция клуба. Баланс.

Просто порой вы, журналисты, бросаетесь в крайности и говорите, что клуб меня не поддерживает. Это не так».

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Все комментарии
hoper
hoper ответил lobsterdam
сегодня в 18:33
lobsterdam:
вопрос: кто является нормальным тренером для МЮ?
Нормальный тренер-это в первую очередь специалист который поставит игру команде из игроков что у него есть в наличии,а не ноющий что ему нужно купить ещё и ещё кого-то.Ну и конечно как я тут неоднократно писал - это должен быть человек для которого МЮ не очередной клуб который он возглавил ,а нечто большее
lobsterdam
lobsterdam ответил hoper
сегодня в 16:29
hoper:
Уверен в 2018 году МЮ потратит немного денег и привлечёт нормального тренера.Мне кажется вот так будет правильнее
вопрос: кто является нормальным тренером для МЮ?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:25
деньги-то потратить не хитрое дело, вопрос в том, кого брать? Что-то не видно на горизонте!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Meruzhan Hakobyan
сегодня в 16:20
Meruzhan Hakobyan:
Хочу все таки ответить! В МЮ классная 10-ка, но Вы не хотите его замечать,так-как у Вас слишком много яда! Командный игрок, точность передач почти 90% ,не жадный как эти лукаки-макаки,которые играют по принципу каждый сам за себя! А Моур, который произошел не от обезьяна, как все граждане,а от коровы,(Ильф, Петров) не как не понимает,что Генрих полезный игрок и он нужен МЮ!
Никакого яда нету,я был бы рад если он заиграл.Для топ-клуба, каким является МЮ,нужно показывать качественную игру Весь сезон. Генриха и в прошлом сезоне лихорадило,хотя это можно было списать на адаптацию и другие факторы,затем он набрал форму и показывал великолепную игру во втором круге и в начале этого сезона.Дальше он как это не банально звучало,сдулся , и в последних матчах,когда он выходил на замену, он ничего выдающегося не показал, даже теряя мяч в простейших ситуациях. И сейчас всё идёт к тому что он команду покинет,соответственно нужен новый и более стабильный игрок на эту позицию.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:35
Владимир Ушаков:
Нужна 10-ка,правый полузащитник и фланговый защитник
Хочу все таки ответить! В МЮ классная 10-ка, но Вы не хотите его замечать,так-как у Вас слишком много яда! Командный игрок, точность передач почти 90% ,не жадный как эти лукаки-макаки,которые играют по принципу каждый сам за себя! А Моур, который произошел не от обезьяна, как все граждане,а от коровы,(Ильф, Петров) не как не понимает,что Генрих полезный игрок и он нужен МЮ!
dimagas1
dimagas1 ответил Romeo 777
сегодня в 15:06
Romeo 777:
А кто в нападении играть будет, если Бенза сплавить?
Роник.А на лево кого-то купют.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил hoper
сегодня в 13:05
Вот я о том же. Он против МЮ и Боруссии лучше играет , чем против Альмерии , не наш он игрок и все тут
hoper
hoper ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:00
Рауль и Зидан:
Маур забери по братски Бейла , а Бенза в подарок отправим )
Для Бэйла испанский футбол слишком сложный.он не успевает понимать что происходит на поле.А вот Англия -это его чемпионат
hoper
hoper
сегодня в 12:59
Уверен в 2018 году МЮ потратит немного денег и привлечёт нормального тренера.Мне кажется вот так будет правильнее
RedDevil88
RedDevil88 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:40
Владимир Ушаков:
Нужна 10-ка,правый полузащитник и фланговый защитник
а еще цз,7-ка,опорник,нап и левый вингер))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:14
Нужна 10-ка,правый полузащитник и фланговый защитник
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Igo0rek
сегодня в 12:08
Igo0rek:
Только что говорил, что МЮ не может себе позволить тратить как Сити и ПСЖ. Метаморфозы головного мозга.
МС и ПСЖ тратят бешеные бабки на нескольких игроков, вот вы купили 3 защитников,из них 2 50+, вратаря 40+ и Бернарду Силву,притом что вратаря вы уже брали сезон назад, МЮ же смог себе позволить Лукаку из 50+,так как нужен был нап, Матич и Линделеф стоили немного, Линфелеф нужен был в свете травмы Рохо,т.е. МЮ брал игроков закрывая проблемные позиции,в отличии от МС, за 3 сезона поменяли 3 вратарей,при том это не проблемная позиция ,Бернарду Силву который только сидит на лавке могу даже сказать что он особо не был нужен,из крайних защитников один тоже будет лавочником
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 12:05
пусть бы и дальше тратили! на зло хэйтерам
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Romeo 777
сегодня в 12:01
Да кто угодно . Ты так сказал , как будто Реал купить никого не может. Да тот же Борха по лучше него играет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:54
Только что говорил, что МЮ не может себе позволить тратить как Сити и ПСЖ. Метаморфозы головного мозга.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:54
Рауль и Зидан:
Маур забери по братски Бейла , а Бенза в подарок отправим )
А кто в нападении играть будет, если Бенза сплавить?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 11:41
Маур забери по братски Бейла , а Бенза в подарок отправим )
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