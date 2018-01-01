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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:2 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.12 3.35
18:00 84’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.67 3.7 5.5
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5.7 3.7 1.74
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Давору Шукеру - 50!

сегодня, 17:33

Бывший нападающий сборной Хорватии, являющийся лучшим бомбардиром в истории национальной команды, Давор Шукер отмечает сегодня юбилей.

Одному из самых талантливых балканских футболистов в истории исполнилось 50 лет.

За свою карьеру форвард успел поиграть в 7 клубах: «Осиек», «Динамо» (Загреб), «Севилья», «Реал», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Мюнхен 1860».

Чемпион Испании в сезоне-1996/97, обладатель Суперкубка Испании в 1997 году, победитель Лиги чемпионов-1997/98, победитель Межконтинентального кубка-1998, победитель молодёжного чемпионата мира в 1987 году, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года, третий футболист мира в 1998 году (по версии ФИФА). Шукер также включен в список ФИФА 100.

Сейчас Давор занимает пост главы Хорватского футбольного союза, и некоторые его работой на данной должности не очень довольны.

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Все комментарии
Bars kg
Bars kg ответил d_fincher
сегодня в 19:18
В его случае да. Хотя талантом он обладал замечательным
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:40
Читайте школьники и просвещайтесь. Это вам не шампунь с гномиком, это игрок и человек с большой буквы.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:19
Раньше не было такого, чтоб вся команда играла на одного футболиста... или было?
cska.78
cska.78
сегодня в 17:38
С юбилеем!
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