Давору Шукеру - 50!

Бывший нападающий сборной Хорватии, являющийся лучшим бомбардиром в истории национальной команды, Давор Шукер отмечает сегодня юбилей.

Одному из самых талантливых балканских футболистов в истории исполнилось 50 лет.

За свою карьеру форвард успел поиграть в 7 клубах: «Осиек», «Динамо» (Загреб), «Севилья», «Реал», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Мюнхен 1860».

Чемпион Испании в сезоне-1996/97, обладатель Суперкубка Испании в 1997 году, победитель Лиги чемпионов-1997/98, победитель Межконтинентального кубка-1998, победитель молодёжного чемпионата мира в 1987 году, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года, третий футболист мира в 1998 году (по версии ФИФА). Шукер также включен в список ФИФА 100.

Сейчас Давор занимает пост главы Хорватского футбольного союза, и некоторые его работой на данной должности не очень довольны.