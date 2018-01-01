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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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МЮ увозит три очка с «Гудисон Парк»

вчера, 22:21
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк» 

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:0)
Голы: Марсьяль 57, Лингард 81.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мартина, Холгейт, Уильямс, Влашич, Дэвис, Шнейдерлин, Боласи (Леннон 62), Руни (МакКарти 62), Ниасс (Калверт-Льюин 81).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Шоу, Линделеф, Рохо, Погба, Матич, Мата (Туанзебе 90+2), Эррера, Лингард (Блинд 87), Марсьяль (Рэшфорд 77).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Руни 43, Холгейт 83.

Судья: Андре Марринер.

Напомним, в матче 1-го круга между командами победу тоже праздновал МЮ.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:40
Вот это другое дело, парни! Где же вы раньше то были, если вспоминать игры с Бернли и Саутгемптоном? Рад, что не все так безнадежно) Антони и Джесси поздравляю с голами! Спасибо им огромное. Ну а всех преданных болельщиков манкунианского клуба с долгожданной победой в Боксинг - Дэй!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:27
Мартиаль очень хорош, жду этого парня в Реале через годик.
ОлегV
ОлегV
сегодня в 07:03
Браво, с победой МЮ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 06:56
Можешь когда хочешь))
Gahi
Gahi
сегодня в 05:39
М.Ю.если хочет что-то добиться то в каждой игре должен показывать футбол такой как играли во втором тайме и надеяться только на себя со стороны подарков не будет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:29
Заслуженных три очка.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:18
С победой в 2018 году!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 04:22
МЮ с победой!
ermak6448
ermak6448
сегодня в 03:10
МЮ с Победой!!!
Kerri
Kerri
сегодня в 02:34
Ожидаемо!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 02:05
И заслуженно увозит ! ...
Great Manchester United
Great Manchester United
сегодня в 01:59
Не сомневался!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:29
На самом деле очень жаль Эвертон, который превратился в последнее время в типичного середняка, а ведь в 80-х годах Эвертон был одним из гегемонов Английского дивизиона 1.
cpartak60
cpartak60
сегодня в 00:54
НОРМАЛЬНО!ПОБЕДА ЕСТЬ!
marvel777
marvel777 ответил Roger Young
сегодня в 00:53
Roger Young:
Я вижу тут знаток футбола? За английской лигой давно следишь? На итоги прошлого сезона посмотри. МЮ финишировал всего на одну строку выше чем "Эвертон". Матчасть выучи.
ну давненько вообще (только причем здесь это) важно лишь что в этом году они показывали при Кумане до прихода Эллардайса тк при нем Эвертон хоть на что-то стал похож. А ты так пишешь будто Сэм пришел все испортил и сломал что было сделано Куманом.
Foxes
Foxes
сегодня в 00:23
Ириски, не какие.
cska plus
cska plus
вчера в 23:33
Ожидаемый результат.
Roger Young
Roger Young ответил marvel777
вчера в 23:29
marvel777:
ага до прихода Сэма феерили чуть не в зоне вылета
Я вижу тут знаток футбола? За английской лигой давно следишь? На итоги прошлого сезона посмотри. МЮ финишировал всего на одну строку выше чем "Эвертон".

Матчасть выучи.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:22
Я думал будет ничья
lobsterdam
lobsterdam ответил Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:02
Виталик ManUtd Rus:
Всех с Новым Годом !
Пожелания в Новом Году:
Землю - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
Женщине -по мужчине!
Мужчине - по Лексусу!
Влюбленным - любви!
А кто не согласен - тому в морду!
WildKem
WildKem
вчера в 22:57
Всех с первой победой в новом году, с красивыми голами, да и в целом с красивой игрой. Если продолжим так играть, когда много и хорошо двигаются все впереди, а не только стараются играть на одного большего игрока, то и перспективы считаю появятся у команды хорошие. Отсутствие Лукаку( или другого мощного габаритного форварда- Ибрагимовича) дает команде впереди что-то вроде непредсказуемости для обороны соперника.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 22:56
Эллардайс никогда похоже не сможет победить Моуриньо.
forever4parma
forever4parma
вчера в 22:53
Лингард в ударе!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 22:49
Новый сайт - дно , конечно (((
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 22:48
Всех с Новым Годом !
marvel777
marvel777 ответил Roger Young
вчера в 22:47
Roger Young:
К сожалению, Эвертон сейчас вообще не соперник Манчестеру. При Элардайсе команда растеряла весь свой задор. Игра была в одну калитку. Вообще без шансов для ирисок.
ага до прихода Сэма феерили чуть не в зоне вылета
loko7
loko7
вчера в 22:46
Моуриньо сделал работу над ошибками по прошлым матчам.
ct
ct
вчера в 22:45
С победой!

Матичу надо пару игр отдохнуть. Уже какую игру в простых моментах лажает с пасом. Хочется также посмотреть вариант с Лингардом, Мхитаряном, Мата, Погба и Эррерой.
Meruzhan Hakobyan
Meruzhan Hakobyan
вчера в 22:41
С победой МЮ! Все трудились на совесть,молодцы! Жду от Генриха такой же игры!
Portsmouth
Portsmouth
вчера в 22:40
МЮ во втором тайме, был хорош!
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