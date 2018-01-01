МЮ увозит три очка с «Гудисон Парк»

В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Эвертон».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:0)
Голы: Марсьяль 57, Лингард 81.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мартина, Холгейт, Уильямс, Влашич, Дэвис, Шнейдерлин, Боласи (Леннон 62), Руни (МакКарти 62), Ниасс (Калверт-Льюин 81).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Шоу, Линделеф, Рохо, Погба, Матич, Мата (Туанзебе 90+2), Эррера, Лингард (Блинд 87), Марсьяль (Рэшфорд 77).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Руни 43, Холгейт 83.
Судья: Андре Марринер.
Напомним, в матче 1-го круга между командами победу тоже праздновал МЮ.
Умеют, когда хотят! И причем не простыми навесами.
Отчасти рад отсутствию высоких Лукаку и Ибрагимовича,
с ними Моуриньо предпочитает играть забросами, а ведь знает, как сыграть другой тактикой.
В данном случае Эрерра и Матич зацементировали центр, Мата, Лингард, Марсьяль добавили скорости, а Погба, выдвинутый вперед, показал весь свой потенциал распасовщика.
В общем, болельщиков МЮ с победой! Жозе пора преодолеть
психологический барьер свалившегося на него давления
и переключиться на более уверенную игру.
Умеют, когда хотят! И причем не простыми навесами.
Отчасти рад отсутствию высоких Лукаку и Ибрагимовича,
с ними Моуриньо предпочитает играть забросами, а ведь знает, как сыграть другой тактикой.
В данном случае Эрерра и Матич зацементировали центр, Мата, Лингард, Марсьяль добавили скорости, а Погба, выдвинутый вперед, показал весь свой потенциал распасовщика.
В общем, болельщиков МЮ с победой! Жозе пора преодолеть
психологический барьер свалившегося на него давления
и переключиться на более уверенную игру.