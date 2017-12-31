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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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Нулевой счет на табло в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»

сегодня, 17:02
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 21-го тура английской Премьер-Лиги.

Лондон, стадион «Селхарст Парк»

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 0:0 
Нереализованный пенальти: Миливойевич 90+1.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли 20), ван Анхольт, Таунсенд, Кабай (Панчеон 75), Миливойевич, Ридевальд, Заха, Бентеке.
Главный тренер: Рой Ходжсон.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Гюндоган (Стерлинг 58), Мангала, Де Брюйне, Сане, Бернарду (Туре 82), Фернандиньо, Отаменди, Жезус (Агуэро 23).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Сане 45+6, ван Анхольт 48, Кабай 67, Агуэро 79, Туре 90, Фернандиньо 90+1, Келли 90+2, Панчеон 90+2.

Судья: Джонатан Мосс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в другом матче тура «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» также сыграли вничью.

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Все комментарии
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 19:29
Отаменди 45 млн евро
Уокер 50 млн евро
Стоунз 47 млн евро
Менди 57 млн евро
Мангала 40 млн евро
Данило 35 млн евро

274 млн евро на защитников Сити вбухано за последние пару лет
+ Компани

И это только защита "гения" Пепа

О чем вы говорите, этому каталанскому тренерку дайте клубы уровня Интера или Порту что были у Моуриньо и посмотрим какой "гений" Гвардиола.
Тренер готовых команд он и только)
benderivan
benderivan ответил ATG
сегодня в 19:25
ATG:
оЧЕНь жаль что серия из побед прервалась... Смотрел матч... Если честно по игре МС намного СЛАБЕЕ Нынешней БАРСЕЛОНЫ...
ты все равно игры остальных команд и не смотришь
Магомед Абдусаламов
Магомед Абдусаламов
сегодня в 19:23
Чему радуются неудачники ?:D наобот эти трамвы подстигнут клуб сильнее укрепится зимой :D
ATG
ATG
сегодня в 19:18
оЧЕНь жаль что серия из побед прервалась... Смотрел матч... Если честно по игре МС намного СЛАБЕЕ Нынешней БАРСЕЛОНЫ...
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил alexov222
сегодня в 19:15
alexov222:
привет Алла! и тебя с наступающим! желаю сегодня и всегда быть самой красивой и счастливой!
Благодарю, с первым пунктом полный порядок, а со вторым тоже справимся) Успехов тебе на всех фронтах жизни в Новом году, а победы пусть не обходят твой любимый клуб стороной!
4ever Ars
4ever Ars
сегодня в 19:11
Это ж надо было так ужасно пенальти пробить...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:11
- 2)
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 19:08
Покажите мне хоть одного болельщика Сити в России.. У которого возраст 16+ .. Честно не встречал таких, одни глоры..
Уверен и вы не встречали..
Roman73
Roman73
сегодня в 18:53
Усталость нивелирует преимущество в технике-тактике , уравнивает класс , тот момент, когда надо перестать феерить , играть просто и без фокусов.
И это надо донести до Сане, Агуэро и Стерлинга.
Похоже серьёзная травма у лучшего, у Де-Брюне, жаль.
Robbaggio
Robbaggio ответил ct
сегодня в 18:50
Руни в Эвертоне, Андерсон в Порту и Афеллай в ПСВ уже были ведущими игроками, а Салах и до Челси в Базеле феерил
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:48
С того, что после матча в котором Жезус даже не забьет - при замене пепка его обнимает и лезет целоваться, а когда снимает с игры ДеБрюйне который забил+голевую - не то что руки тому не пожмет, а даже не посмотрит в его сторону.
С того, что Гюндоган покупается из лазарета в лазарет - и это не мешает его нахваливать и давать ему время на поле, между лазаретами, хотя он толком ниче не показывает.
И в конечном итого с того, что он прям сожелеет почему же Сильва так и не пограл в любимой его барселоне, ведь он так ей подходит))).
Короче я знаю о чем говорю. Полно вербальных и невербальных указателей, надо просто уметь наблюдать за поведением человека.
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 18:47
Как можно было этому 2сону пенальти не забить...
sihafazatron
sihafazatron ответил dzvinka
сегодня в 18:44
dzvinka:
гюндоган, сильва, жезус - три любимчика пера, у троих наинизшие рейтинги за матч.
с чего вдруг они любимчики?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:39
гюндоган, сильва, жезус - три любимчика пера, у троих наинизшие рейтинги за матч.
alexov222
alexov222 ответил Вихлюн
сегодня в 18:37
Вихлюн:
ну что сказать, весь матч оборонялись, изредка были какие-то контратаки бесперспективные, и хвала святым моллюскам-судья ставит пенальти и тут нужно было просто забить...ну вы все сами видел. Всех с наступающим !!!
да вы ваще красавцы. еще никто так не играл против этих мешков. а то что у одного нервишки сдали,а у другого нога кривая и у Бентеки голова квадратная это другой вопрос) могли же и выиграть...блин)
311
311
сегодня в 18:29
Ну всё, посыпался Сити!)
ct
ct ответил Медив
сегодня в 18:26
Медив:
Я не недооцениваю их игроков, тем более не сравниваю его с составом Челси, я просто не согласен, что у них лучший состав в мире. Те же Барселона, Реал и ПСЖ покупают настоящих топов - главных звезд топовых клубов. Шейхи не купили ни одного такого игрока. Но при этом у них состав один из лучших в Англии, не спорю, потому что остальные тоже топ-звезд не покупают... Но с Реалом, Барселоной или ПСЖ просто не сравнить.
Не в мире, но в Англии точно.
И не надо рассказов про молодых и потенциальных, они покупают зрелых сильных футболистов. Молодой и потенциальный - это трансфер Салаха в Рому, Роналду, Руни Андерсон в МЮ, Погба в Ювентус, Афеллай в Барсу, Варан в Реал и тд. Жезус, КДБ, Отаменди, Агуэро, Сане, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, Силва были лидерами на своих позициях в бывших клубах.
А если и не могут кого-то купить, так это не потому что не пытаются, а потому, что не все как Неймар. Футболистам также важен статус клуба.
David Villa7
David Villa7 ответил sihafazatron
сегодня в 18:25
sihafazatron:
Хорошо, что кдб в порядке) а если зимой возьмут санчеса, то отсутствие жезуса будет не заметно) Кстати, с наступаюшим, всего наилучшего тебе и твоей семье))) P.s. с сайтом проблемы, то ответить не могу, то лайки не ставятся((
Спасибо большое Артем! Береги себя и своих близких- успехов в 2018!)
sihafazatron
sihafazatron ответил David Villa7
сегодня в 18:24
David Villa7:
Де Брюйне без травмы) ушибом отделался! Жезус 2 месяца- все не так уж страшно как думал
Хорошо, что кдб в порядке) а если зимой возьмут санчеса, то отсутствие жезуса будет не заметно)
Кстати, с наступаюшим, всего наилучшего тебе и твоей семье)))
P.s. с сайтом проблемы, то ответить не могу, то лайки не ставятся((
David Villa7
David Villa7 ответил Санчо Панса
сегодня в 18:23
Санчо Панса:
Самое главное, что Манчестер Сити потерял очки, вот и все) С наступающим Новым 2018 годом!
И тебя! Береги себя и свой близких)
Санчо Панса
Санчо Панса ответил David Villa7
сегодня в 18:22
David Villa7:
Все так смакуют незабитый пенальти , только никто не упомянул что он оооооочееень спорный, скорее неоднозначный даже. И то что Его отбил вратарь , а не Санта Клаус
Самое главное, что Манчестер Сити потерял очки, вот и все) С наступающим Новым 2018 годом!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:17
Манчестерские козлы футболки лишили.
David Villa7
David Villa7 ответил Санчо Панса
сегодня в 18:17
Санчо Панса:
Да, редко можно увидеть картину, когда горожане ничего не забивают своему сопернику) Молодцы, Пэлэс! А ведь вполне могли и выиграть, забей серб пенальти. Но не судьба....Миф о том, что Манчестер Сити способен выиграть порядка 20 матчей подряд в АПЛ развеян! Спасибо подопечным Ходжсона, что в итоге смогли отнять очки у лидера АПЛ)
Все так смакуют незабитый пенальти , только никто не упомянул что он оооооочееень спорный, скорее неоднозначный даже. И то что Его отбил вратарь , а не Санта Клаус
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 18:14
Стоило Моуриньо предпринять тактический ход (отдать вторую строчку), так Сити оступился!
Моур ̶в̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶ь̶ гений!
David Villa7
David Villa7 ответил zim289
сегодня в 18:14
zim289:
А твои цифры откуда? Ссылку на отчётность в налоговую в студию. Без анализа официальной и чёрной бухгалтерии говорить о точности в суммах трансферов просто смешно.
Ну тогда Неймара купили за палку колбасы, а Роналду в Реал с Бейлом за 2 сумки сала- а пока ты мне не покажешь официальный документ договора с подписью и печатью юриста- все твои слова просто домыслы
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:11
Да, редко можно увидеть картину, когда горожане ничего не забивают своему сопернику) Молодцы, Пэлэс! А ведь вполне могли и выиграть, забей серб пенальти. Но не судьба....Миф о том, что Манчестер Сити способен выиграть порядка 20 матчей подряд в АПЛ развеян! Спасибо подопечным Ходжсона, что в итоге смогли отнять очки у лидера АПЛ)
viv
viv
сегодня в 18:11
отскочил Ман Сити.) Не получилось повторить свой рекорд Гвардиоле)
David Villa7
David Villa7 ответил sihafazatron
сегодня в 18:10
sihafazatron:
Все равно пеп будет лучше и по итогам декабря, 4-й месяц подряд))) лучший тренер апл)))
Де Брюйне без травмы) ушибом отделался! Жезус 2 месяца- все не так уж страшно как думал
zim289
zim289 ответил Mr Jordan 23
сегодня в 18:09
Mr Jordan 23:
При таком финале никакого мяса не будет, Моуриньо припаркует в штрафной автобус, начнёт со 2 минуты играть на отбой, а лучшим в их составе (как всегда) будет Де Хеа, благодаря которому не случится разгром) Ну нафиг такой финал)))
А если Сити откроет счёт в первые 25 минут, всё пойдёт по-другому)
David Villa7
David Villa7 ответил реал-король
сегодня в 18:09
реал-король:
Все по делу, . Здоровья Де Брюйне.
Да) будет играть- отделался ушибом , ничего страшного с ним)
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