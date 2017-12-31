Нулевой счет на табло в матче «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче 21-го тура английской Премьер-Лиги.
Лондон, стадион «Селхарст Парк»
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» 0:0
Нереализованный пенальти: Миливойевич 90+1.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли 20), ван Анхольт, Таунсенд, Кабай (Панчеон 75), Миливойевич, Ридевальд, Заха, Бентеке.
Главный тренер: Рой Ходжсон.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Гюндоган (Стерлинг 58), Мангала, Де Брюйне, Сане, Бернарду (Туре 82), Фернандиньо, Отаменди, Жезус (Агуэро 23).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Сане 45+6, ван Анхольт 48, Кабай 67, Агуэро 79, Туре 90, Фернандиньо 90+1, Келли 90+2, Панчеон 90+2.
Судья: Джонатан Мосс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» также сыграли вничью.
Уокер 50 млн евро
Стоунз 47 млн евро
Менди 57 млн евро
Мангала 40 млн евро
Данило 35 млн евро
274 млн евро на защитников Сити вбухано за последние пару лет
+ Компани
И это только защита "гения" Пепа
О чем вы говорите, этому каталанскому тренерку дайте клубы уровня Интера или Порту что были у Моуриньо и посмотрим какой "гений" Гвардиола.
Тренер готовых команд он и только)
Уокер 50 млн евро
Стоунз 47 млн евро
Менди 57 млн евро
Мангала 40 млн евро
Данило 35 млн евро
274 млн евро на защитников Сити вбухано за последние пару лет
+ Компани
И это только защита "гения" Пепа
О чем вы говорите, этому каталанскому тренерку дайте клубы уровня Интера или Порту что были у Моуриньо и посмотрим какой "гений" Гвардиола.
Тренер готовых команд он и только)
Уверен и вы не встречали..
Уверен и вы не встречали..
И это надо донести до Сане, Агуэро и Стерлинга.
Похоже серьёзная травма у лучшего, у Де-Брюне, жаль.
И это надо донести до Сане, Агуэро и Стерлинга.
Похоже серьёзная травма у лучшего, у Де-Брюне, жаль.
С того, что Гюндоган покупается из лазарета в лазарет - и это не мешает его нахваливать и давать ему время на поле, между лазаретами, хотя он толком ниче не показывает.
И в конечном итого с того, что он прям сожелеет почему же Сильва так и не пограл в любимой его барселоне, ведь он так ей подходит))).
Короче я знаю о чем говорю. Полно вербальных и невербальных указателей, надо просто уметь наблюдать за поведением человека.
С того, что Гюндоган покупается из лазарета в лазарет - и это не мешает его нахваливать и давать ему время на поле, между лазаретами, хотя он толком ниче не показывает.
И в конечном итого с того, что он прям сожелеет почему же Сильва так и не пограл в любимой его барселоне, ведь он так ей подходит))).
Короче я знаю о чем говорю. Полно вербальных и невербальных указателей, надо просто уметь наблюдать за поведением человека.
И не надо рассказов про молодых и потенциальных, они покупают зрелых сильных футболистов. Молодой и потенциальный - это трансфер Салаха в Рому, Роналду, Руни Андерсон в МЮ, Погба в Ювентус, Афеллай в Барсу, Варан в Реал и тд. Жезус, КДБ, Отаменди, Агуэро, Сане, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, Силва были лидерами на своих позициях в бывших клубах.
А если и не могут кого-то купить, так это не потому что не пытаются, а потому, что не все как Неймар. Футболистам также важен статус клуба.
И не надо рассказов про молодых и потенциальных, они покупают зрелых сильных футболистов. Молодой и потенциальный - это трансфер Салаха в Рому, Роналду, Руни Андерсон в МЮ, Погба в Ювентус, Афеллай в Барсу, Варан в Реал и тд. Жезус, КДБ, Отаменди, Агуэро, Сане, Фернандиньо, Стерлинг, Гюндоган, Силва были лидерами на своих позициях в бывших клубах.
А если и не могут кого-то купить, так это не потому что не пытаются, а потому, что не все как Неймар. Футболистам также важен статус клуба.
Кстати, с наступаюшим, всего наилучшего тебе и твоей семье)))
P.s. с сайтом проблемы, то ответить не могу, то лайки не ставятся((
Кстати, с наступаюшим, всего наилучшего тебе и твоей семье)))
P.s. с сайтом проблемы, то ответить не могу, то лайки не ставятся((
Моур ̶в̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶ь̶ гений!
Моур ̶в̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶ь̶ гений!