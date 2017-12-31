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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.6 3.9 5.8
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«Арсенал» упустил победу над «Вест Бромвичем»

вчера, 21:23
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» не смог обыграть «Вест Бромвич».

Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»

«Вест Бромвич» - «Арсенал» - 1:1 (0:0)
Голы: Алексис Санчес 83, Родригес 89 (пен).

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Доусон, Хегази, Эванс, Брант (Крыховяк 72), Бэрри, Ливермор, Робсон-Кану (Ньом 75), Филлипс (МакКлин 72), Родригес.
Главный тренер: Алан Пардью.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Колашинац (Мэйтленд-Найлс 37), Косьельни (Мертезакер 72), Мустафи, Чемберс, Джака, Уилшир, Айвоби (Уэлбек 74), Ляказетт, Алексис Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Эванс 34, Мустафи 58, Брант 59, Хегази 83, Чемберс 88.

Судья: Майк Дин.

Ранее сегодня «Ман Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 05:07
Это не Арсенал упустил а судья у него отобрал победу. Удачи Арсеналу в новом году, успехов и болших побед!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:41
Жаль, Арсенал очередной раз разочаровал своей игрой
drug01
drug01
сегодня в 00:45
Жаль Венгера !!!!
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:02
обидно,леваЯ пена
mphuZ
mphuZ ответил ROMA DROGBA
вчера в 22:41
ROMA DROGBA:
Эх, я бы Морату на Лакка с удовольствием променял бы...
Нет уж, оставьте себе))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:25
Сделали подарок ВБА)))
Roman73
Roman73
вчера в 22:03
Boxing Days - это не пустой звук.
Тут все берегись !
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:59
Эх, я бы Морату на Лакка с удовольствием променял бы...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
вчера в 21:48
aNOOBis:
Что-то не согласен...не в Ляказетте дело, рано на него ярлыки вешать, всю команду лихорадит. Венгер рекорд побил, теперь надеюсь уйдет, правда, это ничего не гарантирует, не гарантирует, что все резко заиграют. Если Уилшира не продлят, я сильно разочаруюсь, он видно, что старается
Это, скорее, просто к тому было, что с такой трансферной политикой максимум за топ-4 можно при огромной удаче бороться.

Я очень хочу, чтобы Уилшир играл постоянно, но я не удивлюсь, если в голове у Венгера Уилшир - игрок, призванный временно заменить травмированного топчика Рэмзи)))
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
вчера в 21:41
Так Себе Аналитик:
Что тут говорить, счет по игре, забили на шару - пропустили на шару. А ты дальше, Венгер, покупай Лябревнеттов (красная цена которому 30) за 60 миллионов и Уэлбеков за 25, а потом говори, что "Арсенал" не может позволить себе топ-игроков. Купил за 60 миллионов игрока, который в принципе мяч не может обработать, трансфер века)
Что-то не согласен...не в Ляказетте дело, рано на него ярлыки вешать, всю команду лихорадит.

Венгер рекорд побил, теперь надеюсь уйдет, правда, это ничего не гарантирует, не гарантирует, что все резко заиграют. Если Уилшира не продлят, я сильно разочаруюсь, он видно, что старается
Nur' CFC
Nur' CFC
вчера в 21:40
С новым годом Бишкек!
Брулин
Брулин
вчера в 21:33
Ладно, братва, время закругляться. Это был не самый лучший футбольный год, но еще терпимо. Передаю привет всем нормальным пацанам с АПЛовских веток, увидимся уже в 2018 году!)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 21:32
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    вчера в 21:31
    Всех тех кто читает этот коммент, поздравляю с новым годом. Желаю счастья и мира вам и вашим семьям.
    mphuZ
    mphuZ
    вчера в 21:29
    Обидно, ппц.
    Игра была безобразная. Нападения и креатива нет вообще.
    4ever Ars
    4ever Ars
    вчера в 21:29
    Да уж... У Чеха была возможность потом и кровью заработать 200-й сухой матч в АПЛ, но нет - удары по центру не берутся...

    Будем надеяться, что с этим матче закончатся выездные неудачи Арсенала и в 2018 году канониров ждет множество побед!
    С Новым Годом нас всех!
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 21:29
    Так Себе Аналитик:
    Да, всех, особенно самых лучших болельщиков - канониров - с Новым Годом)))
    Глоров Манчестер Сити не обделяй поздравлениями.
    Искренне ведь болел,но Родригес все испортил)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:28
    на ровном месте привезли себе пенальти, причём опасности для ворот не было, зачем было выдвигать руку к мячу - не понятно.Конечно судья мог проигнорировать,но решил подсластить трибунам и смягчить горечь,ушедшего из жизни футболиста.
    Медив
    Медив ответил Так Себе Аналитик
    вчера в 21:28
    Так Себе Аналитик:
    Что тут говорить, счет по игре, забили на шару - пропустили на шару. А ты дальше, Венгер, покупай Лябревнеттов (красная цена которому 30) за 60 миллионов и Уэлбеков за 25, а потом говори, что "Арсенал" не может позволить себе топ-игроков. Купил за 60 миллионов игрока, который в принципе мяч не может обработать, трансфер века)
    Это такое проклятое ТО было в этом году. Все с ценником в 60 лямов не умеет обрабатывать мяч. Но наш еще и падает постоянно...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 21:25
    Да, всех, особенно самых лучших болельщиков - канониров - с Новым Годом)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 21:25
    Что тут говорить, счет по игре, забили на шару - пропустили на шару. А ты дальше, Венгер, покупай Лябревнеттов (красная цена которому 30) за 60 миллионов и Уэлбеков за 25, а потом говори, что "Арсенал" не может позволить себе топ-игроков.

    Купил за 60 миллионов игрока, который в принципе мяч не может обработать, трансфер века)
    YRunner
    YRunner
    вчера в 21:25
    По игре нет слов........................................................................................................
    С Новым Годом всех!
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 21:24
    А кто-то приобрел
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