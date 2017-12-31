«Арсенал» упустил победу над «Вест Бромвичем»

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» не смог обыграть «Вест Бромвич».
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс»
«Вест Бромвич» - «Арсенал» - 1:1 (0:0)
Голы: Алексис Санчес 83, Родригес 89 (пен).
«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Доусон, Хегази, Эванс, Брант (Крыховяк 72), Бэрри, Ливермор, Робсон-Кану (Ньом 75), Филлипс (МакКлин 72), Родригес.
Главный тренер: Алан Пардью.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Колашинац (Мэйтленд-Найлс 37), Косьельни (Мертезакер 72), Мустафи, Чемберс, Джака, Уилшир, Айвоби (Уэлбек 74), Ляказетт, Алексис Санчес.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Эванс 34, Мустафи 58, Брант 59, Хегази 83, Чемберс 88.
Судья: Майк Дин.
Ранее сегодня «Ман Сити» не сумел победить «Кристал Пэлас».