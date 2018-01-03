Витсель исключил возможность отъезда из Китая

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель опроверг слухи, что он может покинуть «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и вернуться в Европу:

«Я остаюсь игроком „Тяньцзинь Цюаньцзянь“, так что слухи на меня совсем не влияют. Люблю этот клуб, мне нравится город, и я хочу остаться здесь. Приложу все усилия, чтобы результаты „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ становились только лучше и лучше.

Главный тренер Паулу Соуза говорит, что я ключевой игрок команды. Мне поручено выйти с этим составом на новый уровень. Я постараюсь выполнить требования наставника».