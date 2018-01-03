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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.2 3.8 1.65
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.8 3.7 1.9
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.33 4.9 9.5
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Два бельгийских клуба интересуются футболистом «Зенита-2»

сегодня, 18:47

Хавбек «Зенита-2» Владислав Сиротов может перебраться в Бельгию. К игроку проявили интерес «Стандард» и «Антверпен».

Контракт Сиротова с «Зенитом» рассчитан до лета, и бельгийцы хотели бы заполучить игрока бесплатно. При этом «Зенит-2» не готов расставаться с Сиротовым без компенсации.

«Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы действительно есть. Однако сейчас права на меня принадлежат „Зениту“, в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства», — сказал Сиротов.

Сиротов играет за «Зенит-2» с февраля 2017 года.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:48
Я думаю Владислав уедет в Бельгию играть
Фата лист
Фата лист
сегодня в 19:43
Уж лучше в ФНЛ играть.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:42
Наверняка протеже Селюка.
juchok
juchok
сегодня в 19:39
Габулов прорубил окно в Бельгию!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:07
Бегите ребята пока можете. Все таки Европа. В РПЛ ловить совершенно нечего.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 18:52
Игрок очень хороший и главное талантливый, когда играл за Шинник смотрелся очень прилично, поэтому, тут всё логично и заслуженно.
liverpооl2014
liverpооl2014
сегодня в 18:52
Повадились в Россию за талантами.
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