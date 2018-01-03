Два бельгийских клуба интересуются футболистом «Зенита-2»

Хавбек «Зенита-2» Владислав Сиротов может перебраться в Бельгию. К игроку проявили интерес «Стандард» и «Антверпен».

Контракт Сиротова с «Зенитом» рассчитан до лета, и бельгийцы хотели бы заполучить игрока бесплатно. При этом «Зенит-2» не готов расставаться с Сиротовым без компенсации.

«Интерес со стороны клубов РФПЛ и нескольких команд из Европы действительно есть. Однако сейчас права на меня принадлежат „Зениту“, в контракте прописана определенная сумма отступных. В данный момент я игрок петербургского клуба, а дальнейшее будет зависеть от решения руководства», — сказал Сиротов.

Сиротов играет за «Зенит-2» с февраля 2017 года.