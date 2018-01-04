Гвардиола рассчитывает потратить 78 млн фунтов в январе

Согласно утверждениям из источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает потратить на трансферы в январе 78 миллионов фунтов.



Сообщается, что приоритетной целью «горожан» является нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Отмечается, что трансфер чилийца обойдется в сумму 25 миллионов фунтов. Вторым приобретением должен стать защитник «Барселоны» Самуэль Умтити, его ценник составляет 53 млн.



Ранее сообщалось, что представители «Манчестер Сити» уже встречались с Самуэлем Умтити.