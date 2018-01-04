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Гвардиола рассчитывает потратить 78 млн фунтов в январе

сегодня, 11:44

Согласно утверждениям из источника, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает потратить на трансферы в январе 78 миллионов фунтов. 

Сообщается, что приоритетной целью «горожан» является нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Отмечается, что трансфер чилийца обойдется в сумму 25 миллионов фунтов. Вторым приобретением должен стать защитник «Барселоны» Самуэль Умтити, его ценник составляет 53 млн.

Ранее сообщалось, что представители «Манчестер Сити» уже встречались с Самуэлем Умтити. 

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Все комментарии
Saang
Saang ответил Злой_Гений_Мауринья
сегодня в 17:27
Злой_Гений_Мауринья:
КАК?????
Что именно?
Emilan__
Emilan__
сегодня в 16:43
Венгер за два года столько тратит ))
Злой_Гений_Мауринья
Злой_Гений_Мауринья ответил Saang
сегодня в 14:37
Saang:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
КАК?????
benderivan
benderivan
сегодня в 14:06
Ну да, нужно четвертый состав побыстрее собрать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:53
Наверно зарплата большая...если может позволить такие траты...за месяц...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:41
Хороши ребята
Saang
Saang ответил Холден Колфилд
сегодня в 13:36
Холден Колфилд:
Предлагаю ему потратить 1 млн на возвращение кнопки Старый сайт
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Igo0rek
Igo0rek ответил ДАША Д
сегодня в 12:39
ДАША Д:
С Санчесом можно было бы полгодика подождать.
Чтобы взять его бесплатно, там целая очередь выстроится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:36
С Санчесом можно было бы полгодика подождать.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 11:53
Урвать Санчеса за 25 млн, это хорошо))
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 11:49
Предлагаю ему потратить 1 млн на возвращение кнопки Старый сайт
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