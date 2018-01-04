Будогосский: «44 арбитра не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о слабом уровне физической подготовки у многих российских арбитров:

«Невыполнение нормативов по физической подготовке пока еще продолжает оставаться нашей „ахиллесовой пятой“. Первое наше тестирование, когда я пришел в департамент, показало, что у нас 65 человек не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке и теории; этим летом таких людей было уже 44. На первый взгляд, цифра идет на уменьшение, что не может не радовать, но все-таки это достаточно большое число. Причем в основном это судьи, которые работают во втором дивизионе - то есть молодые арбитры, от чего становится еще более печально.

По нашим документам, эти арбитры не судят в текущем сезоне, исключение составляют судьи Премьер-Лиги, которым дается возможность пересдать нормативы, если они по какой-то причине их не сдали. Учитывая, что в первом заходе экзамены не сдали 65 судей, мы оптимизировали состав судей, откуда увеличилось количество игр, которое приходится на каждого арбитра, и это здорово. Раньше судья проводил по одной игре в течение полутора месяцев, но такая нагрузка ничего не дает для профессионального роста. Сейчас арбитры проводят по три-четыре матча в месяц. Так что сегодня есть около 240 судей, мы будем придерживаться этой цифры, она позволяет нам оптимизировать нагрузку».

Также Будогосский оценил шансы арбитра Сергея Карасева попасть на ЧМ-2018.