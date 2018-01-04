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Будогосский: «44 арбитра не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке»

сегодня, 17:37

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о слабом уровне физической подготовки у многих российских арбитров:

«Невыполнение нормативов по физической подготовке пока еще продолжает оставаться нашей „ахиллесовой пятой“. Первое наше тестирование, когда я пришел в департамент, показало, что у нас 65 человек не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке и теории; этим летом таких людей было уже 44. На первый взгляд, цифра идет на уменьшение, что не может не радовать, но все-таки это достаточно большое число. Причем в основном это судьи, которые работают во втором дивизионе - то есть молодые арбитры, от чего становится еще более печально.

По нашим документам, эти арбитры не судят в текущем сезоне, исключение составляют судьи Премьер-Лиги, которым дается возможность пересдать нормативы, если они по какой-то причине их не сдали. Учитывая, что в первом заходе экзамены не сдали 65 судей, мы оптимизировали состав судей, откуда увеличилось количество игр, которое приходится на каждого арбитра, и это здорово. Раньше судья проводил по одной игре в течение полутора месяцев, но такая нагрузка ничего не дает для профессионального роста. Сейчас арбитры проводят по три-четыре матча в месяц. Так что сегодня есть около 240 судей, мы будем придерживаться этой цифры, она позволяет нам оптимизировать нагрузку».

Также Будогосский оценил шансы арбитра Сергея Карасева попасть на ЧМ-2018.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:38
Поди сам -то норматив не сдал...!?
Кандидат в мастера по литрболу тебе больше походит дядя Андрей Будогосский
из департамента судейства и инспектирования РФС.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:02
Надо что то делать)
Шуnя771
Шуnя771 ответил cska.78
сегодня в 19:01
cska.78:
Алеша Николаев на харчах Федуна такой мамон отрастил!
))))+!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:55
Откормили их Гинер,Федуни Миллер так,что норматив сдать не могут.)))
drug01
drug01
сегодня в 18:53
Плачевный результат.....как в нашем футболе!
leopit
leopit
сегодня в 18:42
Это 7партаческие арбитры,регулярно получающие зарплату в Тарасовке!
VIPded
VIPded
сегодня в 18:37
В этом тоже Гинер виноват? )))
старина
старина ответил Mяyчeло
сегодня в 18:35
Mяyчeло:
она караул на тебя кинула)
Это обычное дело для нее)Надо же как то ей утверждаться в нашей нелегкой жизни
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:30
44 арбитра - неподдающиеся! Такие, как в ГАИ, не приживутся в "спаянном" коллективе.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 18:25
...нормативы устарели...хилеет народец...
Mяyчeло
Mяyчeло ответил Tommy Lee
сегодня в 18:10
Tommy Lee:
Да у нас половина полицейских не может сдать нормативы по физ. подготовке, но ничего, работают.
не только полицейских, все служащие гос. структур, мчс-ники, овошники, сотрудники след. комитета, а так же ведом. охрана на половину состоит из пузанов, который свой хрен не видят когда в туалет ходят.
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:08
Да у нас половина полицейских не может сдать нормативы по физ. подготовке, но ничего, работают.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил старина
сегодня в 18:08
старина:
Поэтому Гинер в такой печали,чумаданчики заносит,судейки жиреют,но даже чемп не в силах выйграть.заряженные не успевают,не то что игрочишки ЦСКА.Остается лишь пенять на Николаева главной глорше Маше цска 78,ну хоть так)Чем бы кобыла ни тешилась,лишь бы не металась навозом
она караул на тебя кинула)
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 18:06
коукалова вывела себя в топ)
старина
старина
сегодня в 18:04
Поэтому Гинер в такой печали,чумаданчики заносит,судейки жиреют,но даже чемп не в силах выйграть.заряженные не успевают,не то что игрочишки ЦСКА.Остается лишь пенять на Николаева главной глорше Маше цска 78,ну хоть так)Чем бы кобыла ни тешилась,лишь бы не металась навозом
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:56
Занос в карман Будогосского помогает сдать экзамены по физподготовке на отлично.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:49
Надо срочно изменить нормативы....
ДСА
ДСА
сегодня в 17:46
Зарплаты такие, что животик растет сам.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:40
Алеша Николаев на харчах Федуна такой мамон отрастил!
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