Виллаш-Боаш: «Меня поразило отсутствие поддержки в „Челси“»

Экс-наставник «Челси» Андре Виллаш-Боаш, которого хотят видеть на тренерском мостике «Шеффилд Уэнсдей», считает, что в лондонском клубе руководство не оказало ему должной поддержки, поскупившись на трансферы:

«Работая в „Челси“ я получил самый большой опыт в своей тренерской карьере. Но отсутствие поддержки меня поразило.

В тот год я купил в команду Рауля Мейрелеша и Ориоля Ромеу после того, как мне отказали в трансферах других игроков, которых я рекомендовал приобрести клубу во время переговоров.

Через год „синие“ потратили на трансферы 100 млн фунтов, еще через год - 110 млн фунтов. Это говорит об абсолютно другом подходе к делу».