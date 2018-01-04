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Виллаш-Боаш: «Меня поразило отсутствие поддержки в „Челси“»

вчера, 23:12

Экс-наставник «Челси» Андре Виллаш-Боаш, которого хотят видеть на тренерском мостике «Шеффилд Уэнсдей», считает, что в лондонском клубе руководство не оказало ему должной поддержки, поскупившись на трансферы:

«Работая в „Челси“ я получил самый большой опыт в своей тренерской карьере. Но отсутствие поддержки меня поразило.

В тот год я купил в команду Рауля Мейрелеша и Ориоля Ромеу после того, как мне отказали в трансферах других игроков, которых я рекомендовал приобрести клубу во время переговоров.

Через год „синие“ потратили на трансферы 100 млн фунтов, еще через год - 110 млн фунтов. Это говорит об абсолютно другом подходе к делу».

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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 06:34
Печально
Nottingham Forest Football Club
Nottingham Forest Football Club
сегодня в 03:40
Португалец.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:27
Гнилой парень АВБ, очень похож на Моуриньо.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:58
Сильно плакал,плакал, а слезки вытереть никто не догадался......
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:00
Нынешние тренеры - сказочные люди. Прекрасно знают, что сейчас ни у кого терпения в вагон не имеется: нет результата в первые пол сезона/сезон - до свидания.
И умудряются искренне удивляться по этому поводу.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:06
Стрельнул 1 раз с Порту и всё.
И да, плохая затея была идти против тогдашних лидеров команды Дрогба, Терри и Лэмпарда.
777dimon86
777dimon86 ответил Saang
вчера в 23:46
Он и до Зенита ныл постоянно. Это ж ученик Маура
Saang
Saang
вчера в 23:43
Опять разнылся... Это что - фирменная черта бывших зенитовцев или РФПЛ так вообще на всех влияет?
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