Трансфер Вериссимо обойдется «Спартаку» в 6 млн евро

По сведениям бразильского журналиста Давида Чинальи, «Сантос» согласился продать защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак» за 6 млн евро, хотя раньше называлась более крупная сумма.
Бразильцы также получат 15% от стоимости последующего трансфера футболиста.
Сделка может состояться уже в ближайшие дни.
Спартак купит, вот скоро и увидим...
Спартак купит, вот скоро и увидим...
Или выменять игрока на нужного из Бетиса.
Или выменять игрока на нужного из Бетиса.
Поняв, что в новом сезоне будет получать мало шансов, Лукас пожертвовал каникулами и принялся усиленно тренироваться. Делал перерыв только на Рождество и Новый год. Именно хорошая физическая форма футболиста сыграла роль, и в начале сезона главный тренер "Сантоса" Доривал Жуниор решил сделать ставку на молодого защитника. Так из запасного на крайний случай Вериссимо превратился в игрока стартового состава. За год он провел 60 матчей, больше, чем любой другой футболист "Сантоса"
Поняв, что в новом сезоне будет получать мало шансов, Лукас пожертвовал каникулами и принялся усиленно тренироваться. Делал перерыв только на Рождество и Новый год. Именно хорошая физическая форма футболиста сыграла роль, и в начале сезона главный тренер "Сантоса" Доривал Жуниор решил сделать ставку на молодого защитника. Так из запасного на крайний случай Вериссимо превратился в игрока стартового состава. За год он провел 60 матчей, больше, чем любой другой футболист "Сантоса"
Вернулись бы в прошлое, когда игроки стоили дёшево, и подписали бы молодых Березуцких по второму разу. Никто бы не заметил замену деревьев.
Вернулись бы в прошлое, когда игроки стоили дёшево, и подписали бы молодых Березуцких по второму разу. Никто бы не заметил замену деревьев.
01 января 2018
22:05Агент: Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там
30 декабря 2017
16:34Слухи «Сантос» принял предложение «Спартака» по Вериссимо .
01:40Слухи «Ювентус» может опередить «Спартак» в борьбе за Вериссимо и отдать его в аренду «Бетису» ...
Это заголовки статей, а в статьях и упоминания команд. На основании этого я и написАл про "налетят" . Наполи, правда, в этих списках не значится, я по памяти писАл...
01 января 2018
22:05Агент: Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там
30 декабря 2017
16:34Слухи «Сантос» принял предложение «Спартака» по Вериссимо .
01:40Слухи «Ювентус» может опередить «Спартак» в борьбе за Вериссимо и отдать его в аренду «Бетису» ...
Это заголовки статей, а в статьях и упоминания команд. На основании этого я и написАл про "налетят" . Наполи, правда, в этих списках не значится, я по памяти писАл...
Вполне приемлемые деньги.
Вполне приемлемые деньги.
Все довольны. Если не налетят Ювентусы с Наполями...
Все довольны. Если не налетят Ювентусы с Наполями...