Трансфер Вериссимо обойдется «Спартаку» в 6 млн евро

По сведениям бразильского журналиста Давида Чинальи, «Сантос» согласился продать защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак» за 6 млн евро, хотя раньше называлась более крупная сумма.

Бразильцы также получат 15% от стоимости последующего трансфера футболиста.

Сделка может состояться уже в ближайшие дни.