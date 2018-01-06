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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 9’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 9’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Трансфер Вериссимо обойдется «Спартаку» в 6 млн евро

сегодня, 09:40

По сведениям бразильского журналиста Давида Чинальи, «Сантос» согласился продать защитника Лукаса Вериссимо в «Спартак» за 6 млн евро, хотя раньше называлась более крупная сумма.

Бразильцы также получат 15% от стоимости последующего трансфера футболиста.

Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:48
Ангел неБесГрешен:
Так им наверно известно за что, раз летом хотели взять. Впрочем, разговор ниочём. Спартак купит, вот скоро и увидим...
Одного уже купили. Луана. Только получился не Луан, а ***знает кто ! Может и этот такой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил самуил кац 1
сегодня в 15:29
самуил кац 1:
Знаешь, это для наших - негусто. А за бугром бабки считать умеют и даже 6 лямов неизвестно за что выбрасывать не станут.
Так им наверно известно за что, раз летом хотели взять. Впрочем, разговор ниочём.
Спартак купит, вот скоро и увидим...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:17
Ангел неБесГрешен:
Ну так и заплачено за него негусто. Тут риск всегда присутствует...
Знаешь, это для наших - негусто. А за бугром бабки считать умеют и даже 6 лямов неизвестно за что выбрасывать не станут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил самуил кац 1
сегодня в 15:15
самуил кац 1:
А если парень в аренде не покажет ничего, или, что тоже возможно, капитально сломается ?
Ну так и заплачено за него негусто. Тут риск всегда присутствует...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:13
Ангел неБесГрешен:
Отдать деньги, чтобы он принадлежал Ювентусу. А после аренды можно и продать за бОльшую СУММУ. Чем не вариант, если игрок толковый? Или выменять игрока на нужного из Бетиса.
А если парень в аренде не покажет ничего, или, что тоже возможно, капитально сломается ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил самуил кац 1
сегодня в 15:11
самуил кац 1:
Ты меня извини, но ты что, реально веришь этой ***не , " Ювентус может..... и ОТДАТЬ В АРЕНДУ Бетису" ? Отдать деньги за то, чтобы отдать в аренду ? Ну нет там таких идиотов,я абсолютно в этом уверен. И деньги бросать на ветер итальянцы не будут, не их менталитет !
Отдать деньги, чтобы он принадлежал Ювентусу. А после аренды можно и продать за бОльшую СУММУ. Чем не вариант, если игрок толковый?
Или выменять игрока на нужного из Бетиса.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:05
Ангел неБесГрешен:
«Спартак» в ближайшие дни усилится бразильским защитником. 01 января 2018 22:05Агент: Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там 30 декабря 2017 16:34Слухи «Сантос» принял предложение «Спартака» по Вериссимо . 01:40Слухи «Ювентус» может опередить «Спартак» в борьбе за Вериссимо и отдать его в аренду «Бетису» ... Это заголовки статей, а в статьях и упоминания команд. На основании этого я и написАл про "налетят" . Наполи, правда, в этих списках не значится, я по памяти писАл...
Ты меня извини, но ты что, реально веришь этой ***не , " Ювентус может..... и ОТДАТЬ В АРЕНДУ Бетису" ? Отдать деньги за то, чтобы отдать в аренду ? Ну нет там таких идиотов,я абсолютно в этом уверен. И деньги бросать на ветер итальянцы не будут, не их менталитет !
spectator
spectator
сегодня в 14:28
копейки по нынешним ценам на ногомячистов
victоr
victоr
сегодня в 13:42
Судя по прессе, хороший игрок:

Поняв, что в новом сезоне будет получать мало шансов, Лукас пожертвовал каникулами и принялся усиленно тренироваться. Делал перерыв только на Рождество и Новый год. Именно хорошая физическая форма футболиста сыграла роль, и в начале сезона главный тренер "Сантоса" Доривал Жуниор решил сделать ставку на молодого защитника. Так из запасного на крайний случай Вериссимо превратился в игрока стартового состава. За год он провел 60 матчей, больше, чем любой другой футболист "Сантоса"
Крейсер
Крейсер ответил fcspartak
сегодня в 13:10
fcspartak:
По сведениям источника трансферный бюджет цска составляет 6000 евро. Яровинский: опять залили пол в офисе слезами
Эти деньги кони могли бы вложить в исследования по перемещению во времени.
Вернулись бы в прошлое, когда игроки стоили дёшево, и подписали бы молодых Березуцких по второму разу. Никто бы не заметил замену деревьев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил самуил кац 1
сегодня в 13:02
самуил кац 1:
Щас, только горючку заправят. Кому он на*** нужен, кроме свиней ? Ювентусы с Наполями, как ты говоришь, интересующих их игроков с юношей ведут.
«Спартак» в ближайшие дни усилится бразильским защитником.
01 января 2018
22:05Агент: Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там
30 декабря 2017
16:34Слухи «Сантос» принял предложение «Спартака» по Вериссимо .
01:40Слухи «Ювентус» может опередить «Спартак» в борьбе за Вериссимо и отдать его в аренду «Бетису» ...
Это заголовки статей, а в статьях и упоминания команд. На основании этого я и написАл про "налетят" . Наполи, правда, в этих списках не значится, я по памяти писАл...
Крейсер
Крейсер
сегодня в 12:57
Нормалёк.
Вполне приемлемые деньги.
Colonist
Colonist
сегодня в 12:21
Посмотрим, что за фрукт?
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:55
Ангел неБесГрешен:
Федун сторговался с ценником, бразилы выревели 15% Все довольны. Если не налетят Ювентусы с Наполями...
Щас, только горючку заправят. Кому он на*** нужен, кроме свиней ? Ювентусы с Наполями, как ты говоришь, интересующих их игроков с юношей ведут.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:30
Если так,то поздравляю поросей с хорошим трансфером.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:08
Федун сторговался с ценником, бразилы выревели 15%
Все довольны. Если не налетят Ювентусы с Наполями...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 09:46
По сведениям источника трансферный бюджет цска составляет 6000 евро. Яровинский: опять залили пол в офисе слезами
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