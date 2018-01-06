Симеоне: «В первую очередь рассчитываем на дуэт Гризманн - Коста впереди»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне доволен тем составом, которым он получил возможность распоряжаться:

«Конечно, все зависит от матча, но мы в первую очередь рассчитываем на дуэт Гризманн - Коста впереди. Надеемся, они сыграются.

Впрочем, в команде большая конкуренция. Прекрасно играет Гамейро, прогрессирует Фернандо Торрес. Корреа — еще одна альтернатива. Феррейра Карраско с каждым матчем играет все лучше, Витоло приступил к работе с большим энтузиазмом. Нам надо распоряжаться атакующим потенциалом „Атлетико“ и принимать наилучшие решения».

Напомним, что вернувшийся в мадридский коллектив Диего Коста забил гол в своем дебютном матче.