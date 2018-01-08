Игроки «Ноттингема» разрушили мечту одноклубника, не дав ему пробить пенальти

Защитник «Ноттингем Форест» Эрик Личай, оформивший дубль в ворота «Арсенала» в матче 3 раунда Кубка Англии, в послематчевом интервью признался, что одноклубники сегодня помешали осуществлению его мечты:

«Моя жена сказала мне, что если я оформлю хет-трик в текущем сезоне, то смогу завести собаку. Сегодня я хотел исполнить пенальти, но Воган сказал мне вежливо… Не хочу говорить, что он мне сказал. Короче говоря, он попросил меня отойти от мяча».

Отметим, что «Ноттингем» сегодня дважды получал право на одиннадцатиметровый удар, но оба раза Личаю, уже имевшему на счету дубль, это право не доверили.