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Игроки «Ноттингема» разрушили мечту одноклубника, не дав ему пробить пенальти

сегодня, 00:14
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест4 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Ноттингем Форест» Эрик Личай, оформивший дубль в ворота «Арсенала» в матче 3 раунда Кубка Англии, в послематчевом интервью признался, что одноклубники сегодня помешали осуществлению его мечты:

«Моя жена сказала мне, что если я оформлю хет-трик в текущем сезоне, то смогу завести собаку. Сегодня я хотел исполнить пенальти, но Воган сказал мне вежливо… Не хочу говорить, что он мне сказал. Короче говоря, он попросил меня отойти от мяча».

Отметим, что «Ноттингем» сегодня дважды получал право на одиннадцатиметровый удар, но оба раза Личаю, уже имевшему на счету дубль, это право не доверили.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 07:54
Дзюпе с его результативностью даже вошь на тыкве как у всех других немытых подельников не завести
MALOVAR
MALOVAR ответил 311
сегодня в 07:05
ну не у всех же 32 см))
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 03:17
За дубль может хоть кота разрешит завести
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:18
да ладно, жена разрешит)) я уверен. И Воган все верно сказал, ты же не с*** петух один из псж, чтобы в ущерб команду бузить ради пеналя.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 00:57
Игроки зенита разрушили мечту дзюбы)
benderivan
benderivan
сегодня в 00:53
Ну и зря, защитник им игру вывез, а они его кинули.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:28
Дурак какой-то...
Зато надежда болельщиков осуществилась.
311
311
сегодня в 00:17
Не мужик, а тряпка! Деньги в дом приносит и сидит под каблуком!)
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