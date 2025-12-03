«Арсенал» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764711352

сегодня, 00:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брентфорд», который состоится 3 декабря 2025 года.

«Арсенал»

Команда в чемпионате Англии допустила пару ничейных результатов, однако все игры невозможно выиграть, а «Арсенал» все равно остается лидеров в АПЛ с 30 набранными баллами. Коллектив принимает в этом туре «Брентфорд» и является большим фаворитом у букмекеров, хотя и намерен доказать свою силу в очередной раз на футбольном поле.

30 ноября «Арсенал» не смог обыграть на выезде «Челси» (1:1), а 26 ноября справился в Лиге чемпионов на своем поле с «Баварией» (3:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» проводит спокойный сезон и набрал 19 очков, что ему позволяет занимать 10 место. Команда не хочет опускаться ближе к зоне вылета, а побороться за еврокубки ей вряд ли будет просто из-за очень высокой конкуренции на эти места. В выездной игре с лидером АПЛ у гостей будет немного шансов, поэтому нужно реализовать их максимально эффективно, чтобы иметь шансы набрать очки.

29 ноября «Брентфорд» обыграл на своем поле «Бернли» (3:1), а 22 числа на выезде проиграл «Брайтону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Арсенал» – 3.25

Ничья – 3.35

Победит «Брентфорд» – 2.25

Статистика

«Канониры» выиграли восемь из десяти последних матчей во всех турнирах и два поединка закончили вничью

«Брентфорд» проиграл два последних выездных матча подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Арсенала» в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Арсенал» пребывает в отличной форме и добьется преимущества уже к концу первой половины тайма.