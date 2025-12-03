«Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1764710746

сегодня, 00:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» – «Ноттингем Форест», который состоится 3 декабря 2025 года.

«Вулверхэмптон»

Команда находится в ужасающей ситуации и многие уже списали клуб в Чемпионшип. Дело в том, что «Вулверхэмптон» идет на последнем месте в турнирной таблице АПЛ и набрал лишь два очка, отставая даже от ближайшего соперника уже на восемь пунктов. Обыграть «лесников» даже на своем поле будет не просто, невзирая, что соперник в этом сезоне выглядит более уязвимо, чем в прошлом.

30 ноября «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1), а 22 числа уступил на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2).

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» после серии неудач, кажется, набрал неплохую форму, но в последнем туре снова было поражение. «Лесники» идут на 16 месте с 12 баллами и отстают на пять пунктов от «Фулхэма», поэтому нуждаются в очках, которые могут взять на выезде против главного аутсайдера АПЛ . Потеря очков в таком матче будет особенно обидна, поэтому гостям нужно показать свою игру и добиться результата.

30 ноября «Ноттингем Форест» проиграл на своем поле «Брайтону» (0:2), а 27 числа справился с «Мальме» в Лиге Европы (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вулверхэмптон» – 3.25

Ничья – 3.35

Победит «Ноттингем Форест» – 2.25

Статистика

«Вулверхэмптон» проиграл уже семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних выездных поединка «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить, на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Хозяева находятся в таком удручающем состоянии, что даже на ничью вряд ли у них получится выйти в это поединке. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.