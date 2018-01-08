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Дембеле: «За 3 месяца, проведённые в лазарете, я полностью освоил философию „Барселоны“»

сегодня, 09:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, полностью восстановившийся от травмы, признался, что не терял время зря, находясь в лазарете:

«В матче с „Сельтой“ я уже получил немного игровой практики, но я был очень рад снова сыграть на „Камп Ноу“, особенно выйти в стартовом составе. Знаю, что мне предстоит проделать большой путь, чтобы выйти на свой максимум. Для этого нужно работать.

Самым сложным все это время была необходимость сохранять концентрацию, чтобы восстановиться как можно скорее. Но у меня много терпения. Теперь самым сложным будет влиться потихоньку в игру команды. За эти три месяца я полностью освоил философию „Барселоны“».

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 14:34
чувак лебединое озеро 3 месяца подряд смотрел
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 13:50
Кройфф потратил тысячелетия на то,чтобы поставить фундамент игры Барсы в лице суперской полузащиты ,а Усман освоил философию за 3 месяца))) Гений,что сказать ))))))))
Брулин
Брулин
сегодня в 12:18
Видно, что еще не освоился. Суеты много и неуверенности, но талант виден невооруженным взглядом.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил benderivan
сегодня в 12:05
benderivan:
Даа, Усман крут, сыграл 5 игр за 3 месяца, ни разу не забил, но уже достигает уровня Неймара, я считаю.
Неймар свой первый сезон отыграл ужасно...а Дембеле всего-то 20, плюс эта травма...но потенциал огромный...конечно сейчас до Нея очень далеко, но в будущем Усман сильно прибавит...я не говорю,что он будет лучше, но игрок классный...
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 11:37
Красавец конечно будешь игрок высочайшего уровня
benderivan
benderivan
сегодня в 11:17
Даа, Усман крут, сыграл 5 игр за 3 месяца, ни разу не забил, но уже достигает уровня Неймара, я считаю.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
Эко его тыркнуло!))))
борька
борька
сегодня в 11:08
Ура!в
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 11:01
Постиг дзен :)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:32
Секта ему мозги окочателно промыла.
борька
борька
сегодня в 09:47
Философ
Bulat Pirgalin
Bulat Pirgalin
сегодня в 09:36
смешно прозвучало
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:25
молодчага)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:19
Доктор Барсо-философских наук - Усман Дембеле.......
Звучит....

Как же медицина продвинулась в последние годы.....
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