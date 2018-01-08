Дембеле: «За 3 месяца, проведённые в лазарете, я полностью освоил философию „Барселоны“»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, полностью восстановившийся от травмы, признался, что не терял время зря, находясь в лазарете:

«В матче с „Сельтой“ я уже получил немного игровой практики, но я был очень рад снова сыграть на „Камп Ноу“, особенно выйти в стартовом составе. Знаю, что мне предстоит проделать большой путь, чтобы выйти на свой максимум. Для этого нужно работать.

Самым сложным все это время была необходимость сохранять концентрацию, чтобы восстановиться как можно скорее. Но у меня много терпения. Теперь самым сложным будет влиться потихоньку в игру команды. За эти три месяца я полностью освоил философию „Барселоны“».