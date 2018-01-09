Экс-форвард «Локомотива» вскоре покинет «Эвертон»

В Англии утверждают, что «Эвертон» готов расстаться с 27-летним нападающим Умаром Ниассом. На сенегальца претендуют «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич», а сумма трансфера оценивается в 13 млн фунтов. Футболист сам волен выбрать, где ему продолжать карьеру.

Напомним, что Ниасс присоединился к ливерпульскому клубу в феврале 2016 года. До этого он играл в составе «Локомотива». В нынешнем сезоне Умар забил 5 голов в 11 матчах АПЛ.

На днях мерсисайдцы объявили о трансфере нападающего Дженка Тосуна, так что шансов закрепиться в составе «Эвертона» у Ниасса остается все меньше.