«Милан» поздравил Гаттузо с 40-летием

9 января знаменитому полузащитнику «Милана» Дженнаро Гаттузо исполнилось 40 лет. Теперь он стал тренером «россонери», но пока не добился удовлетворительных результатов. Клуб поздравил наставника с юбилеем.

В красно-черной футболке Гаттузо завоевал 10 трофеев. «Милан» рассчитывает, что список титулов Дженнаро пополнится теперь уже на другой должности.

Если дела у «россонери» в Серии А не идут, то в Кубке Италии команда достигла полуфинала. 31 января «Милан» сыграет с «Лацио».

From the pitch to the bench, the legend goes on: happy 40th birthday Rino! ❤⚫🎂

Dal campo alla panchina, la leggenda continua: buon compleanno Rino! ❤⚫🎂 pic.twitter.com/oW0SLATSlA