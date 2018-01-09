«Бернли» арендовал перспективного вингера «Тоттенхэма»

Как и ожидалось, состав «Бернли» пополнил полузащитник «Тоттенхэма» Жорж-Кевин Н'Куду Мбида. С футболистом заключено арендное соглашение сроком до конца сезона. Француз будет выступать под седьмым номером.

Игрок молодежной французской сборной присоединился к «шпорам» в августе 2016 года и провел за это время 22 матча (6 — в этом сезоне).

Сообщалось, что уговорил хавбека на такой переход главный тренер «Бернли» Шон Дайч, общаясь с ним по телефону.