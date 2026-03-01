«Марсель» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Лион», который состоится 1 марта 2026 года.
«Марсель»
«Марсель» играет очень нестабильно и находится на четвертом месте с 40 баллами, опережая «Ренн» лишь по дополнительным показателям. Коллектив принимает на своем поле «Лион», который находится в отличной форме и хозяевам придется очень сложно одержать победу, хотя отрыв в пять очков мотивирует набирать именно три очка в личной встрече.
Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Бреста» (0:2) и ничьей со «Страсбургом» (2:2).
«Лион»
«Лион» имел огромную серию побед и проиграл лишь в последнем туре, но это не должно влиять на настрой коллектива, который заслуженно идет на третьем месте с 45 баллами и не хочет позволить прямому конкуренту сократить отставание. Победа и вовсе позволит серьезно оторваться от прямого конкурента на радость болельщикам.
Два последних поединка «Лиона» завершились поражением от «Страсбура» (1:3) и победой над «Ниццей» (2:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Марсель» – 1.95
- Ничья – 3.65
- Победа «Лион» – 3.85
Статистика
- «Марсель» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах
- «Лион» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.85. «Лион» лишь в прошлой игре прервал серию побед, а «Марсель» играет весь сезон нестабильно, и мы думаем, что в этот раз сильнее окажутся гости.