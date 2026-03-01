«Марсель» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772383830

вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Лион», который состоится 1 марта 2026 года.

«Марсель»

«Марсель» играет очень нестабильно и находится на четвертом месте с 40 баллами, опережая «Ренн» лишь по дополнительным показателям. Коллектив принимает на своем поле «Лион», который находится в отличной форме и хозяевам придется очень сложно одержать победу, хотя отрыв в пять очков мотивирует набирать именно три очка в личной встрече.

Два последних матча «Марселя» завершились поражением от «Бреста» (0:2) и ничьей со «Страсбургом» (2:2).

«Лион»

«Лион» имел огромную серию побед и проиграл лишь в последнем туре, но это не должно влиять на настрой коллектива, который заслуженно идет на третьем месте с 45 баллами и не хочет позволить прямому конкуренту сократить отставание. Победа и вовсе позволит серьезно оторваться от прямого конкурента на радость болельщикам.

Два последних поединка «Лиона» завершились поражением от «Страсбура» (1:3) и победой над «Ниццей» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Марсель» – 1.95

Ничья – 3.65

Победа «Лион» – 3.85

Статистика

«Марсель» выиграл лишь один матч из пяти последних во всех турнирах

«Лион» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.85. «Лион» лишь в прошлой игре прервал серию побед, а «Марсель» играет весь сезон нестабильно, и мы думаем, что в этот раз сильнее окажутся гости.