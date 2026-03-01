«Жирона» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Сельта», который состоится 1 марта 2026 года.
«Жирона»
«Жирона» смогла справиться с зоной вылета и заметно поднялась выше по турнирной таблице. Команда на данный момент располагается на 11 месте с 30 баллами и на шесть пунктов опережает «красную зону». В домашней игре с «Сельтой» хозяева настраиваются на победу, которая возможно позволит подтянуться поближе к впереди идущим соперникам.
Два последних матча «Жироны» завершились ничьей на выезде с «Алавесом» (2:2) и победой на своем поле над «Барселоной» (2:1).
«Сельта»
«Сельта» может быть довольна своими выступлениями в Лиге Европы, ведь прошла в следующий раунд и теперь может временно сосредоточиться на чемпионате Испании. Сейчас «Сельта» идет на шестом месте с 37 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. В игре на выезде с «Жироной» гостям важно играть осторожно, ведь соперник набрал неплохую форму и может создать проблемы.
Два последних поединка «Сельты» завершились победами над ПАОК (1:0) и «Мальоркой» (2:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Жирона» – 2.4
- Ничья – 3.35
- Победа «Сельта» – 2.95
Статистика
- Четыре из пяти матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»
- «Сельта» сыграла три из пяти последних матчей на выезде вничью
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.4. Команда играет на своем поле и постарается подловить уставшую «Сельту» на ошибках, чтобы забрать три балла, которые так важны гостям.