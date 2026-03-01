«Жирона» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772385730

вчера, 20:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Жирона» – «Сельта», который состоится 1 марта 2026 года.

«Жирона»

«Жирона» смогла справиться с зоной вылета и заметно поднялась выше по турнирной таблице. Команда на данный момент располагается на 11 месте с 30 баллами и на шесть пунктов опережает «красную зону». В домашней игре с «Сельтой» хозяева настраиваются на победу, которая возможно позволит подтянуться поближе к впереди идущим соперникам.

Два последних матча «Жироны» завершились ничьей на выезде с «Алавесом» (2:2) и победой на своем поле над «Барселоной» (2:1).

«Сельта»

«Сельта» может быть довольна своими выступлениями в Лиге Европы, ведь прошла в следующий раунд и теперь может временно сосредоточиться на чемпионате Испании. Сейчас «Сельта» идет на шестом месте с 37 баллами и отстает на пять пунктов от ближайшего соперника. В игре на выезде с «Жироной» гостям важно играть осторожно, ведь соперник набрал неплохую форму и может создать проблемы.

Два последних поединка «Сельты» завершились победами над ПАОК (1:0) и «Мальоркой» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Жирона» – 2.4

Ничья – 3.35

Победа «Сельта» – 2.95

Статистика

Четыре из пяти матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»

«Сельта» сыграла три из пяти последних матчей на выезде вничью

Три из пяти последних встреч между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на победу «Жироны», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.4. Команда играет на своем поле и постарается подловить уставшую «Сельту» на ошибках, чтобы забрать три балла, которые так важны гостям.