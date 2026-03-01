«Рома» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Ювентус», который состоится 1 марта 2026 года.
«Рома»
«Рома» обеспечила себе место в топ-8 группового этапа Лиги Европы и не играла дополнительный раунд плей-офф, сохранив силы на чемпионат Италии. Римский клуб на данный момент идет на четвертом месте с 50 баллами и на четыре пункта опережает нынешнего соперника, поэтому команды по сути являются конкурентами за топ-4. Хозяева сделают все, чтобы использовать усталость соперника и найти ошибки, которые помогут победить в этой встрече.
Два последних матча «Ромы» завершились крупной победой над «Кремонезе» (3:0) и ничьей на выезде с «Наполи» (2:2).
«Ювентус»
«Ювентус» был близок к камбэку во встрече с «Галатсараем», но команде не хватило в меньшинстве сил на дополнительное время. В чемпионате Италии туринский клуб идет на шестом месте с 46 баллами и обязан побеждать прямых конкурентов, если не хочет на следующий сезон остаться без Лиги чемпионов. Центральный матч этого тура обещает быть максимально интересным и насыщенным на события.
Два последних поединка «Ювентуса» завершились победой над «Галатасараем» (3:2, с вылетом из турнира) и неудачей с «Комо» (0:2).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Рома» – 2.7
- Ничья – 3
- Победа «Ювентус» – 2.95
Статистика
- «Ювентус» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах
- «Рома» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Команда из Рима не играла в Лиге чемпионов вдесятером больше часа игрового времени и должна выглядеть свежей и подготовленной. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.