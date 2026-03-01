«Рома» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772376391

вчера, 17:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Ювентус», который состоится 1 марта 2026 года.

«Рома»

«Рома» обеспечила себе место в топ-8 группового этапа Лиги Европы и не играла дополнительный раунд плей-офф, сохранив силы на чемпионат Италии. Римский клуб на данный момент идет на четвертом месте с 50 баллами и на четыре пункта опережает нынешнего соперника, поэтому команды по сути являются конкурентами за топ-4. Хозяева сделают все, чтобы использовать усталость соперника и найти ошибки, которые помогут победить в этой встрече.

Два последних матча «Ромы» завершились крупной победой над «Кремонезе» (3:0) и ничьей на выезде с «Наполи» (2:2).

«Ювентус»

«Ювентус» был близок к камбэку во встрече с «Галатсараем», но команде не хватило в меньшинстве сил на дополнительное время. В чемпионате Италии туринский клуб идет на шестом месте с 46 баллами и обязан побеждать прямых конкурентов, если не хочет на следующий сезон остаться без Лиги чемпионов. Центральный матч этого тура обещает быть максимально интересным и насыщенным на события.

Два последних поединка «Ювентуса» завершились победой над «Галатасараем» (3:2, с вылетом из турнира) и неудачей с «Комо» (0:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Рома» – 2.7

Ничья – 3

Победа «Ювентус» – 2.95

Статистика

«Ювентус» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Рома» выиграла семь из десяти последних матчей на своем поле во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.7. Команда из Рима не играла в Лиге чемпионов вдесятером больше часа игрового времени и должна выглядеть свежей и подготовленной. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.