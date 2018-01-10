Ерёменко-младший тренируется со «Спартаком», бразильцы присоединятся к команде позже

Сегодня футболисты «Спартака» провели свою первую тренировку на сборах в Дубае.

В занятии не приняли участие бразильские легионеры - полузащитник Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша, которым позволили присоединиться к команде 12 января.

Восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев тренировались по индивидуальной программе.

Вместе с «красно-белыми» занимается и полузащитник Сергей Еременко, находящийся в команде на просмотре.