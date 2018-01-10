Ерёменко-младший тренируется со «Спартаком», бразильцы присоединятся к команде позже

Сегодня футболисты «Спартака» провели свою первую тренировку на сборах в Дубае.
В занятии не приняли участие бразильские легионеры - полузащитник Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша, которым позволили присоединиться к команде 12 января.
Восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев тренировались по индивидуальной программе.
Вместе с «красно-белыми» занимается и полузащитник Сергей Еременко, находящийся в команде на просмотре.
Всё у вас будет как в рассказанном тобой бородатом анекдоте,ещё вас нагнём крупно,да не один раз....поверь на слово!
Всё у вас будет как в рассказанном тобой бородатом анекдоте,ещё вас нагнём крупно,да не один раз....поверь на слово!
От слов что "смеялись над всей семьёй Ромы"пришли к "понимаешь,писали не все,это понятно"
Я взрослый человек и прекрасно знаю что я говорил(писАл)и что не говорил(не писАл),ну а остальные ваши фразы это просто для красного словца,по той простой причине что нет ничего слаще для ваших болел посмеяться и порадоваться ошибкам и неудачам спартаковских игроков,и наоборот-мы,спартачи всегда платим вам той же монетой ибо вы нам враги на веки вечные,как и мы для вас.
Так что не надо тарахтеть не по делу и прикрывать вроде бы правильными словесами свою сущность)
От слов что "смеялись над всей семьёй Ромы"пришли к "понимаешь,писали не все,это понятно"
Я взрослый человек и прекрасно знаю что я говорил(писАл)и что не говорил(не писАл),ну а остальные ваши фразы это просто для красного словца,по той простой причине что нет ничего слаще для ваших болел посмеяться и порадоваться ошибкам и неудачам спартаковских игроков,и наоборот-мы,спартачи всегда платим вам той же монетой ибо вы нам враги на веки вечные,как и мы для вас.
Так что не надо тарахтеть не по делу и прикрывать вроде бы правильными словесами свою сущность)
Судят двоих за изнасилование, тому кто насиловал 5 лет дали, тому кто держал 7 лет. Две бабки сидят одна спрашивает, а почему так, а вторая отвечает, что смотреть то интереснее!
Судят двоих за изнасилование, тому кто насиловал 5 лет дали, тому кто держал 7 лет. Две бабки сидят одна спрашивает, а почему так, а вторая отвечает, что смотреть то интереснее!