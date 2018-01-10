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Ерёменко-младший тренируется со «Спартаком», бразильцы присоединятся к команде позже

сегодня, 18:30

Сегодня футболисты «Спартака» провели свою первую тренировку на сборах в Дубае.

В занятии не приняли участие бразильские легионеры -  полузащитник Фернандо, нападающие Луиc Адриано и Педро Роша, которым позволили присоединиться к команде 12 января.

Восстанавливающиеся после операций защитник Георгий Тигиев, полузащитники Джано и Артем Тимофеев тренировались по индивидуальной программе.

Вместе с «красно-белыми» занимается и полузащитник Сергей Еременко, находящийся в команде на просмотре.

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Все комментарии
DVOK68
DVOK68 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:36
Байкал Иркутск:
Анекдот про таких как ты не писавших, а классы ставивших сразу вспомнился! Судят двоих за изнасилование, тому кто насиловал 5 лет дали, тому кто держал 7 лет. Две бабки сидят одна спрашивает, а почему так, а вторая отвечает, что смотреть то интереснее!
Да не волнуйся ты,байкалец)
Всё у вас будет как в рассказанном тобой бородатом анекдоте,ещё вас нагнём крупно,да не один раз....поверь на слово!
DVOK68
DVOK68 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:33
Байкал Иркутск:
Понимаешь, писали не все это понятно, кто не писал, тот классы ставил, но такое было! А каждому кто скажет как ты покажи мне, то ты сам подумай сколько времени уйдёт. Но семья реально вашими была задета и это не красиво! Я лично над Ромой не смеялся я высказался только об одном, раз его на этом поймали, то отправили бы на принудительное лечение на пол года, а потом бы вернули в футбол и постоянные сдачи анализов до конца карьеры! Это скорее всего болезнь, чем добиться результата это не допинг! Это надо лечить, а не смеяться как вы!!!
Понимаю.Понимаю как вы попытались быстро переобуться)
От слов что "смеялись над всей семьёй Ромы"пришли к "понимаешь,писали не все,это понятно"
Я взрослый человек и прекрасно знаю что я говорил(писАл)и что не говорил(не писАл),ну а остальные ваши фразы это просто для красного словца,по той простой причине что нет ничего слаще для ваших болел посмеяться и порадоваться ошибкам и неудачам спартаковских игроков,и наоборот-мы,спартачи всегда платим вам той же монетой ибо вы нам враги на веки вечные,как и мы для вас.
Так что не надо тарахтеть не по делу и прикрывать вроде бы правильными словесами свою сущность)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:33
А на допинг Ерёменко проверяли?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил DVOK68
сегодня в 20:31
DVOK68:
Покажите мои слова где я смеялся над семьёй Ерёменко.А игроков цска к семье не припутывайте,ибо смеяться над ними это одно из любимых занятий на сокере,независимо от иных причин)
Анекдот про таких как ты не писавших, а классы ставивших сразу вспомнился!
Судят двоих за изнасилование, тому кто насиловал 5 лет дали, тому кто держал 7 лет. Две бабки сидят одна спрашивает, а почему так, а вторая отвечает, что смотреть то интереснее!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил DVOK68
сегодня в 20:24
DVOK68:
Покажите мои слова где я смеялся над семьёй Ерёменко.А игроков цска к семье не припутывайте,ибо смеяться над ними это одно из любимых занятий на сокере,независимо от иных причин)
Понимаешь, писали не все это понятно, кто не писал, тот классы ставил, но такое было! А каждому кто скажет как ты покажи мне, то ты сам подумай сколько времени уйдёт. Но семья реально вашими была задета и это не красиво! Я лично над Ромой не смеялся я высказался только об одном, раз его на этом поймали, то отправили бы на принудительное лечение на пол года, а потом бы вернули в футбол и постоянные сдачи анализов до конца карьеры! Это скорее всего болезнь, чем добиться результата это не допинг! Это надо лечить, а не смеяться как вы!!!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:21
перейдет на африканский кок
DVOK68
DVOK68 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:17
Байкал Иркутск:
Я так и предполагал, что будет!!! Смеялись и ещё как и над Ромой и над всей семьёй и над игроками ЦСКА, что там вся команда на этом сидит! Или забыли, так сходите и посмотрите, что вы писали!
Покажите мои слова где я смеялся над семьёй Ерёменко.А игроков цска к семье не припутывайте,ибо смеяться над ними это одно из любимых занятий на сокере,независимо от иных причин)
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил DVOK68
сегодня в 20:14
DVOK68:
Над кокаинистом смеялся народ.Над семьёй нет.Вам видимо почудилось это,ибо брат за кокаин брата не в ответе,до тех пор покуда не выяснится обратное.
Я так и предполагал, что будет!!! Смеялись и ещё как и над Ромой и над всей семьёй и над игроками ЦСКА, что там вся команда на этом сидит! Или забыли, так сходите и посмотрите, что вы писали!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Литейный 4
сегодня в 20:12
Литейный 4:
Как можно о чем то худом думать? Им же самим целые корыта выкатывали бромантана. На обед подчевать давали лет 10!
А им разве, что докажешь? Сейчас армейцы попали в список от ВАДА и понеслось про их чемпионства в 12-13 году, но там всего 4 игрока и то под сомнениями. А как поймали Титова и Ковтуна и потом всё команду в барокамерах больше месяца держали и сами игроки и тренеры признавались/, что под допингом вся команда была! Так значит под сомнением вся их дутая славная история в российский период! Они об этом то не хотят вспоминать! К Ерёменкам ко всем отношусь ровно, просто хочу на их комменты посмотреть, как они теперь отмазываться будут!
DVOK68
DVOK68
сегодня в 20:10
Посмотрим.Окажется способным принести пользу команде-будет контракт.И наоборот.
DVOK68
DVOK68 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:09
Байкал Иркутск:
Что то спартаковцев не видать! Видать в шоке он новости, что Ерёменко в команде. Столько смеялись над всей семьёй и тут на тебе получите и распишитесь! Вот сейчас и посмотрим, что будут петь. Наверное, что парень молодой,да не испорченный ещё, короче в таком смысле!
Над кокаинистом смеялся народ.Над семьёй нет.Вам видимо почудилось это,ибо брат за кокаин брата не в ответе,до тех пор покуда не выяснится обратное.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 20:05
Байкал Иркутск:
Что то спартаковцев не видать! Видать в шоке он новости, что Ерёменко в команде. Столько смеялись над всей семьёй и тут на тебе получите и распишитесь! Вот сейчас и посмотрим, что будут петь. Наверное, что парень молодой,да не испорченный ещё, короче в таком смысле!
Как можно о чем то худом думать? Им же самим целые корыта выкатывали бромантана. На обед подчевать давали лет 10!
cpartak60
cpartak60 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 19:48
Байкал Иркутск:
Что то спартаковцев не видать! Видать в шоке он новости, что Ерёменко в команде. Столько смеялись над всей семьёй и тут на тебе получите и распишитесь! Вот сейчас и посмотрим, что будут петь. Наверное, что парень молодой,да не испорченный ещё, короче в таком смысле!
кто смеялся?тебе приснилось наверное?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:44
Скоро в бой
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 19:28
Что то спартаковцев не видать! Видать в шоке он новости, что Ерёменко в команде. Столько смеялись над всей семьёй и тут на тебе получите и распишитесь! Вот сейчас и посмотрим, что будут петь. Наверное, что парень молодой,да не испорченный ещё, короче в таком смысле!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил ДСА
сегодня в 19:21
ДСА:
Испытывают новый допинг.
С появлением Ерёменко проблем не будет в "игровых"связях! Всё будет зависеть от качества на просмотре подойдёт или нет, если что другого искать будут!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил cska plus
сегодня в 19:16
cska plus:
Не знал, что у Джано фамилия Тимофеев, они с Артёмом братья?
Просто на соккере видать на Джано цензура установлена! другого объяснения я не могу найти!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:15
Испытывают новый допинг.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 19:14
Ну сейчас болелы Спартака должны радостно хлопать в ладоши, что они теперь за трафик отвечают, а не ЦСКА! Ерёменко и до них добрался! То то я думаю, что это Бузова так Спартак полюбила!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:08
Не знал, что у Джано фамилия Тимофеев, они с Артёмом братья?
KRIMINAL89
KRIMINAL89
сегодня в 18:48
Он в орехе тренируется?
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