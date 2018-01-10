Директор «Дженоа»: «Примем Кришито с распростёртыми объятьями»

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти заявил, что в клубе будут рады защитнику «Зенита» Доменико Кришито, ранее выступавшему за «грифонов». Контракт итальянца с «сине-бело-голубыми» истекает ближайшим летом.

«У Кришито истекает срок действия контракта? Мы надеемся, что он его не будет продлевать. Мы его с распростертыми объятьями примем обратно, но нам предстоит еще оценить всю ситуацию. Думаю, у Доменико есть прочная связь с Генуей».

Ранее агент Кришито признался, что руководство «Зенита» пока не предпринимало никаких шагов для продления контракта с игроком.