Анчелотти согласовал контракт с «Арсеналом», Аллегри сменит Конте в «Челси»

По информации итальянских СМИ, грандиозные перестановки грядут на тренерских мостиках двух лондонских клубов.

Согласно источнику, экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти согласился летом возглавить «Арсенал». Сообщается, что итальянский специалист согласовал с «канонирами» четырехлетний контракт, по которому он заработает 40 млн евро.

Может смениться тренер и у «Челси». По слухам, Антонио Конте по окончании сезона покинет «синих» и переберется в ПСЖ, а на его место придет рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.