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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Анчелотти согласовал контракт с «Арсеналом», Аллегри сменит Конте в «Челси»

сегодня, 10:20

По информации итальянских СМИ, грандиозные перестановки грядут на тренерских мостиках двух лондонских клубов.

Согласно источнику, экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти согласился летом возглавить «Арсенал». Сообщается, что итальянский специалист согласовал с «канонирами» четырехлетний контракт, по которому он заработает 40 млн евро.

Может смениться тренер и у «Челси». По слухам, Антонио Конте по окончании сезона покинет «синих» и переберется в ПСЖ, а на его место придет рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 14:27
Коррьеределлоспорт, та еще Итальянская желтизна.
Единственный кому в Италии можно верить, это Ди Марцио.
Klose_Miro
Klose_Miro ответил juchok
сегодня в 14:23
juchok:
в Милан!
Какой еще Эмери?
Амброзини, Кака, Филиппо ретюрнс в конце концов)))
vastudio
vastudio ответил cska plus
сегодня в 13:11
cska plus:
А Арсен куда?
В тульский Арсенал))
vastudio
vastudio ответил blackhard
сегодня в 13:10
blackhard:
Вы забыли написать, что Гвардиола решил возглавить Андерлехт, а Моуриньо с радостью войдет в тренерский штаб ЦСКА. Соккер, что за ерунда?
При чём тут Соккер,если там указаны источники?
blackhard
blackhard
сегодня в 12:55
Вы забыли написать, что Гвардиола решил возглавить Андерлехт, а Моуриньо с радостью войдет в тренерский штаб ЦСКА. Соккер, что за ерунда?
Остапчук 67
Остапчук 67 ответил LOpp
сегодня в 12:54
LOpp:
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
В "Зенит".
Vladimir808
Vladimir808 ответил Ми Ша
сегодня в 12:41
Ми Ша:
Про Венгера забыли, новость про Лева можно было тоже сюда добавить и Зидана нужно куда то пристроить. Соккер теряет позиции.
Манчини в сборную, а Зидан и Конте...в Зенит.)
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 12:36
Не верится, что Венгер уйдет) Это как то даже вызывает улыбку)
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:36
Если в течении дня не будет новостей про Реал и Барсу...журналюги напишут бред всякий...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:25
Дайте Арсенке поработать!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил dimagas1
сегодня в 11:53
dimagas1:
Арсен в барселонку)))
Нееее Арсен навеки связан с Лондоном. Точнее Лондонский клуб приговорен
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 11:35
Бредово конечно, журналюги все и вся знают наперед кто где и как)
Анчи бы в Милан вернуться и поднять его на должный уровень!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:32
Сразу оптом такая новость
dimagas1
dimagas1 ответил barcelona and cruyff
сегодня в 11:29
barcelona and cruyff:
Союз Арсен(АЛ) не распадется никогда
Арсен в барселонку)))
Ми Ша
Ми Ша ответил LOpp
сегодня в 11:25
LOpp:
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
Про Венгера забыли, новость про Лева можно было тоже сюда добавить и Зидана нужно куда то пристроить.

Соккер теряет позиции.
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
сегодня в 11:18
Это утка как бы месяц уже плавает на футбольном озере соккер спит новость не новость. Ну если это случится то болельщики арсенала парадом пройдут по Лондону ну и я умру от экстаза
PauloDibala
PauloDibala
сегодня в 11:16
что за бред?

Аллегри уйдет из Юве, если только Индзаги из Лацио пойдет в Юве, вместе с Милинко-Савичем)
cska plus
cska plus
сегодня в 11:08
А Арсен куда?
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:07
Союз Арсен(АЛ) не распадется никогда
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:05
Вроде до 1 апреля ещё далеко 🤣🤣🤣
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил LOpp
сегодня в 11:04
LOpp:
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
Эмери в Ювентус на смену Аллегри, осталось пристроить Венгера))))
mat73
mat73 ответил LOpp
сегодня в 11:03
LOpp:
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
Не только. Ещё Венгера куда? А в Ювентус кого?
А ещё вчера были "слухи" что Зидана из Реала попросят, а на его место Лёва из Германии выпишут
juchok
juchok ответил LOpp
сегодня в 11:02
LOpp:
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
в Милан!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:44
чувствуется недосказанность, а Эмери куда из ПСЖ уйдет?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:36
Арсен всегда будет в арсенале! Даже когда из лондона уйдет, поедет в тулу
Vizor
Vizor
сегодня в 10:33
Новость из разряда "Ну очень слабо верится". Но на самом деле, неужели с ресурсами Арсенала можно упасть ниже, чем 6 место в АПЛ?.. Можно, конечно, но это будет исключение. А с Венгером такой расклад дел - уже правило. Когда в 4-ку попадал и кубок брал - одно дело, а тут - пусть извиняет. Так что на 1% я даже поверю в эту новость
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 10:26
Ну хоть не каике-то Хау,Тухели,Нэвиллы и Дайчи!
Анчи отличная кандидатура, при котором Ивоби быстро научится возвращаться назад после потери мяча, а не плакать,разводя и махая ручонками! Как вообще на это можно смотреть из матча к матчу, неужели Адамс или Киоун должны зайти в раздевалку, чтобы объяснить тинейджеру, что никто и звать его никак!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:22
Вот это слухи, так слухи.
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