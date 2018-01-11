Бубнов: «Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал позиции, которые требуют в ЦСКА укрепления:

«Ясно, что ЦСКА нужен нападающий, но встает вопрос финансов. Удастся ли взять кого-то качественного на средства ЦСКА? Да, у „армейцев“ есть молодежь практически на все позиции, но с таким подбором игроков будет очень трудно удачно выступать на два фронта, что и показал первый отрезок сезона, который ЦСКА закончил пятым.

Очевидно, что скоро закончит Игнашевич, а потом – Березуцкие. Сколько они еще протянут? Да и Васина нельзя назвать очень надежным центральным защитником. Найти трех новых центральных защитников очень сложно. Это постепенный процесс. Впрочем, у „армейцев“ еще есть время, поскольку одновременно Игнашевич и Березуцкие точно не закончат. Допускаю, что они будут играть до тех пор, пока клуб не подыщет им замену. Возможно, что до 50 лет».