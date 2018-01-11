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Бубнов: «Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50»

сегодня, 14:30

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал позиции, которые требуют в ЦСКА укрепления:

«Ясно, что ЦСКА нужен нападающий, но встает вопрос финансов. Удастся ли взять кого-то качественного на средства ЦСКА? Да, у „армейцев“ есть молодежь практически на все позиции, но с таким подбором игроков будет очень трудно удачно выступать на два фронта, что и показал первый отрезок сезона, который ЦСКА закончил пятым.

Очевидно, что скоро закончит Игнашевич, а потом – Березуцкие. Сколько они еще протянут? Да и Васина нельзя назвать очень надежным центральным защитником. Найти трех новых центральных защитников очень сложно. Это постепенный процесс. Впрочем, у „армейцев“ еще есть время, поскольку одновременно Игнашевич и Березуцкие точно не закончат. Допускаю, что они будут играть до тех пор, пока клуб не подыщет им замену. Возможно, что до 50 лет».

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:25
loko7
loko7
сегодня в 19:43
В нашем чемпионате можно и до 50 лет доиграть.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 19:36
Уже в следующем сезоне Березы-а особенно Игнаш будут просто никакие. И если руководство коней не видит что они уже тупо не успевают за быстрыми форвардами(Промесом например) то они сами себе враги. В следующем сезоне нам точно не конкуренты. Так что лучше обкатывайте молодняк из подворотен-вам же лучше. Ну а мы старыми Адриано Зе и Промесом вваливать по трешке за игру будем точно. Вперед Спартак!
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Багров-брат
сегодня в 19:15
Багров-брат:
Да что ж Бубнову всё не дают покоя лавры защитников корифеев? Видимо, личное...))) Сам то приличным защитником так и не стал...))) Всегда был просто костоломом...)))
34 матча за сб.СССР, куда защитников-корифеев Игнаша с Березами на пушечный выстрел не подпустили бы. А в общем - на любителя, Я сам не большой его поклонник, но В.В. Лобановский в свою сборную его брал, а он кое-что понимал в футболе.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 19:02
подходит ко всем мысленным пукам Бубнова:

time out
time out ответил cska.78
сегодня в 18:51
cska.78:
Вас спартач щемит :) https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE&t=47s
Ну как же без картинок, а то мы уже заскучали!
time out
time out ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:47
Дед за ЦСКА:
Сколько много "советников" у Бубнова, смена подрастает! А за ЦСКА не волнуйтесь, всё будет в порядке, и защита надёжная и Верблум вам будет забивать с Витей, если не прикупят нападающего. Удачи ЦСКА!!!
Да никто за цска и не волнуется. Даже Гинер. Кому оно надо?.
Klasse
Klasse ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:18
Дед за ЦСКА:
Сколько много "советников" у Бубнова, смена подрастает! А за ЦСКА не волнуйтесь, всё будет в порядке, и защита надёжная и Верблум вам будет забивать с Витей, если не прикупят нападающего. Удачи ЦСКА!!!
АХАХАХА надо слуцкого пельменя еще напом поставить, будет с верблюдом заколачивать хет трики)))
Kerri
Kerri
сегодня в 17:57
Да подберут им замену из молодых, пусть не переживает!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:46
Сколько много "советников" у Бубнова, смена подрастает!
А за ЦСКА не волнуйтесь, всё будет в порядке, и защита надёжная и Верблум вам будет забивать с Витей, если не прикупят нападающего.
Удачи ЦСКА!!!
fcspartak
fcspartak
сегодня в 17:34
зачем кого то покупать? есть же еще перспективный Виктор Онопко
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 17:31
для Игны думаю это последний сезон будет, Березы еще максимум 2 сезона отыграют
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 17:10
Кубок юмориста Бубнову!)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:33
Шутник этот псевдоэксперт Саша Бубнов.Пусть не беспокоится,найдем мы им замену и нападающего классного подпишем,а молодежь наша заматереет и будет драть всех налево и направо.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров ответил 1asss
сегодня в 16:16
1asss:
по аве сужу
Ну если судить по аве - то вас срочно в исследовательский центр, как коня умеющего пользоваться компьютером)
Гром 222
Гром 222
сегодня в 16:11
Березуцкий закончит играть и пойдет на место Бубнова
Faustello
Faustello
сегодня в 15:48
Браво Буба )))
Васин один способен отпугнуть всех от ворот, его надо перестать гримировать перед игрой!
Colonist
Colonist
сегодня в 15:35
Знатно тролльнул!:)))
cska plus
cska plus
сегодня в 15:31
Бубень будет бубнить пока бубень не порвётся.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 15:25
Да что ж Бубнову всё не дают покоя лавры защитников корифеев? Видимо, личное...))) Сам то приличным защитником так и не стал...))) Всегда был просто костоломом...)))
удав
удав
сегодня в 15:23
забавно =)оборона ЦСКА будет крепка -соперники будут вязнуть в песке,сыпящемся из братьев и игнаша)
1asss
1asss ответил Создатель кошмаров
сегодня в 15:18
Создатель кошмаров:
А вы видимо мой гроб несли и в ресторане поминали?
по аве сужу
CrazyTapok
CrazyTapok
сегодня в 15:16
Бубнов решил потроллить!
Saang
Saang ответил 1asss
сегодня в 15:09
1asss:
тебе с того света видней....
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 15:08
    ахахахахаха ну бубен ну даёт а акинфей до 60
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров ответил 1asss
    сегодня в 15:07
    1asss:
    тебе с того света видней....
    А вы видимо мой гроб несли и в ресторане поминали?
    1asss
    1asss ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 15:05
    Создатель кошмаров:
    Вот удивляюсь я вам армейцам: впечатление, что больше эмоций вы получаете от злорадства, а не от радости). Это плохо для организма, ибо радость продлевает жизнь, а зло сокращает.
    тебе с того света видней....
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 15:04
    Экс-перд "Очевидность" не заткнётся даже при заменах. Лет до 60-ти...
    Создатель кошмаров
    Создатель кошмаров ответил Создатель кошмаров
    сегодня в 15:04
    Вот удивляюсь я вам армейцам: впечатление, что больше эмоций вы получаете от злорадства, а не от радости). Это плохо для организма, ибо радость продлевает жизнь, а зло сокращает.
    1asss
    1asss
    сегодня в 15:04
    старый конь борозды не портит, по 0-7 как поросята не проигрывали даже возрастные футболисты, за что им честь и хвала
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