Иньеста: «Коутиньо не вынудит меня завершить карьеру или уйти из „Барселоны“»

Ветеран «Барселоны» Андрес Иньеста не боится конкуренции со стороны новичка команды Филиппе Коутиньо:

«Я футболист этого клуба и всегда говорил, что в „Барселоне“ могут играть только лучшие. Значит, и Коутиньо один из лучших. Он молод и обладает врожденным талантом, а в „Барселоне“ Филиппе сможет расти и дальше.

С другой стороны, не существует ни одного игрока, который вынудил бы меня завершить карьеру или уйти из клуба. В возрасте 33 лет это не проблема. Коутиньо пришел, чтобы сделать нас сильнее».

Бывший игрок «блаугранас» Микаэль Лаудруп не уверен, что Коутиньо сможет заменить Иньесту.