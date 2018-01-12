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Иньеста: «Коутиньо не вынудит меня завершить карьеру или уйти из „Барселоны“»

сегодня, 12:45

Ветеран «Барселоны» Андрес Иньеста не боится конкуренции со стороны новичка команды Филиппе Коутиньо:

«Я футболист этого клуба и всегда говорил, что в „Барселоне“ могут играть только лучшие. Значит, и Коутиньо один из лучших. Он молод и обладает врожденным талантом, а в „Барселоне“ Филиппе сможет расти и дальше.

С другой стороны, не существует ни одного игрока, который вынудил бы меня завершить карьеру или уйти из клуба. В возрасте 33 лет это не проблема. Коутиньо пришел, чтобы сделать нас сильнее».

Бывший игрок «блаугранас» Микаэль Лаудруп не уверен, что Коутиньо сможет заменить Иньесту.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:17
Андресу хорошей игры
Князь вернулся
Князь вернулся
сегодня в 20:09
У Ковтинии ещё яйца не выросли, что бы Иньесту вынудить уйти. А с его переходом в Барсу теперь и не вырастут. Будет только плакаться руководству как Месси и угрожать уйти в другой клуб)
ErnestobossValverde
ErnestobossValverde
сегодня в 17:19
Иньеста давно уже не тот. Жаль.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:58
Иньеста сам кого хочешь вытеснит из состава, даже в свои 33
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 16:33
Иньеста незаменим.Уважаемый игрок даже для принципиального соперника.

П.С .как можно Модрича ставить выше Иньесты???(при всем уважении к Луке).Такое может ляпнуть только далекий от футбола человек....
амурец
амурец ответил Apsny
сегодня в 16:12
Apsny:
Зато хуже 2013 года ничего не было в истории).
был 2010
Apsny
Apsny ответил амурец
сегодня в 16:01
амурец:
Иньеста наряду с Пуйолем лучшие игроки в истории Барселоны, и одни из лучших в Испании, очень жаль, что у такого великого игрока в 2012 скрысили ЗМ
Зато хуже 2013 года ничего не было в истории).
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:18
По мне так с Ракатичем, Паулиньё и Иньестой = Барса всегда сможет опозорить РЕал со счетом 3-0..Пока такой состав хорош и без Коута..
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 14:56
Вынудит Мессе.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:30
СОГЛАСЕН С ВЕТЕРАНОМ ИНЬЕСТОМ КОМАНДЫ БАРСЕЛОНА
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 14:27
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил Эфиалтус
    сегодня в 14:08
    Эфиалтус:
    Будешь в запасе сидеть,старичок))) Ровесник Модрича, а уже сдулся)) А хорват тащит все также круто)
      ману дель мораль
      ману дель мораль
      сегодня в 13:59
      Не факт что не превратится в Фабрегаса)
      Ищущий и Понимающий
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 13:26
      Одним словом-талант!
      амурец
      амурец ответил BARCELONA-BEST
      сегодня в 13:16
      BARCELONA-BEST:
      Великий Иньеста)) Это вам мадридский симулянт с 5 левыми ЗМ, который настолько глуп думает что он лучший)))
        амурец
        амурец ответил BARCELONA-BEST
        сегодня в 13:13
        BARCELONA-BEST:
        Ты лучше о своих деревянных и эгоистичных хероях мадрида думай а игроки Барсы между собой договоряться кому отдать ЗМ. Ты одно учи школьник, Иньеста и без ЗМ всем любим и на любом стадионе его встречают как легенду в отличат от твоего пеналдуса с 5 ЗМ которого освистывают даже свои.
          Эфиалтус
          Эфиалтус
          сегодня в 13:09
          Будешь в запасе сидеть,старичок))) Ровесник Модрича, а уже сдулся)) А хорват тащит все также круто)
          SHMEL
          SHMEL
          сегодня в 13:06
          Правильный подход.
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST
          сегодня в 13:02
          Великий Иньеста))
          Это вам мадридский симулянт с 5 левыми ЗМ, который настолько глуп думает что он лучший)))
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST ответил амурец
          сегодня в 13:01
          амурец:
          Иньеста наряду с Пуйолем лучшие игроки в истории Барселоны, и одни из лучших в Испании, очень жаль, что у такого великого игрока в 2012 скрысили ЗМ
            амурец
            амурец
            сегодня в 12:49
            Иньеста наряду с Пуйолем лучшие игроки в истории Барселоны, и одни из лучших в Испании, очень жаль, что у такого великого игрока в 2012 скрысили ЗМ
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