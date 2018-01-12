Икарди требует увеличения зарплаты в «Интере» до 9 млн евро за сезон

По информации итальянских СМИ, нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул условия, при которых он согласен остаться в клубе. Футболист желает получать в миланском коллективе по 9 млн евро за сезон.

Сейчас центрфорвард зарабатывает 4,5 млн евро, следовательно его оклад может быть увеличен в два раза. «Нерадзурри» же, со своей стороны, в новом соглашении хотят либо убрать пункт о выкупе, либо увеличить сумму со 110 млн до 200 млн евро.

По слухам, аргентинец все еще не продлил контракт с «Интером», так как ждет предложения «Реала».