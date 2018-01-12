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Икарди требует увеличения зарплаты в «Интере» до 9 млн евро за сезон

сегодня, 15:17

По информации итальянских СМИ, нападающий «Интера» Мауро Икарди выдвинул условия, при которых он согласен остаться в клубе. Футболист желает получать в миланском коллективе по 9 млн евро за сезон.

Сейчас центрфорвард зарабатывает 4,5 млн евро, следовательно его оклад может быть увеличен в два раза. «Нерадзурри» же, со своей стороны, в новом соглашении хотят либо убрать пункт о выкупе, либо увеличить сумму со 110 млн до 200 млн евро.

По слухам, аргентинец все еще не продлил контракт с «Интером», так как ждет предложения «Реала».

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Все комментарии
Верг
Верг ответил Klose_Miro
сегодня в 20:38
Klose_Miro:
А как же: Интер семья, хочу остаться здесь до конца карьеры?) Вот что значит съездил в национальную сборную Аргентины, переобщался с Месси, и давай контракты клянчить.
икарди всегда было плевать за кого он выступает, он вон в книге написал что готов встретиться против любых интеровских тиффози с сотней аргнентинских отморозков, как бы глупо и пафосно это не звучало в книге этого щенка, футбол для него заработок, не более, о привязанности к клубу речи не идет.
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 19:47
А болелы этого клуба говорили, мол, истинный интераста.
Князь вернулся
Князь вернулся ответил RussianHorse
сегодня в 19:29
RussianHorse:
Уже все выжжено))
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил Zen-Aku
    сегодня в 19:19
    Zen-Aku:
    Бред!
      RussianHorse
      RussianHorse ответил Розовый скафандр
      сегодня в 19:03
      Розовый скафандр:
      Что же будет с князем? Полаты то сожгет)))
      Уже все выжжено))
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 18:50
      Бред!
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь
      сегодня в 18:30
      Повысят. Грязному клубу нужен грязный лидер.
      Барсики сюда пожаловали), так вот ножечник, торгуя своим телом на яхтах ты не заработаешь тех денег, которые могут кого-то испортить, а вот сам испортишься во грехе))
      lawr19730
      lawr19730
      сегодня в 16:48
      Икарди ни шиша не требует, это баба его воду мутит. Давай,дои китайцев)
      Lazio-Kiev
      Lazio-Kiev
      сегодня в 16:30
      Судя по последним пяти турам , он и на лимон не заработал!)
      Розовый скафандр
      Розовый скафандр
      сегодня в 16:04
      Что же будет с князем? Полаты то сожгет)))
      ermak6448
      ermak6448
      сегодня в 16:04
      можно и поскулить - хотя есть контракт и бегай с ним то конца прописанной даты...
      Розовый скафандр
      Розовый скафандр ответил Apsny
      сегодня в 15:55
      Да, и не говори приятель, всё убивает, меня тоже бабло сгубило,сижу вот на новой своей яхте название которой "Алиса" в Черном море и думаю как сгубило меня бабло, короче сгублен я тоже как и футбол мировой,может начнем теннис смотреть? Там не так сгубили деньги все? Или так же?
      Гражданин России
      Гражданин России
      сегодня в 15:53
      Стандартный шантаж со стороны игрока в данной ситуации
      Klose_Miro
      Klose_Miro
      сегодня в 15:46
      А как же: Интер семья, хочу остаться здесь до конца карьеры?)
      Вот что значит съездил в национальную сборную Аргентины, переобщался с Месси, и давай контракты клянчить.
      RomM84
      RomM84
      сегодня в 15:37
      Или я, или тараканы!!! Кричал Иккарди, стуча бутсами по столу!!!
      Apsny
      Apsny
      сегодня в 15:29
      Вот как бабло убивает все.
      loko7
      loko7
      сегодня в 15:22
      Будет теперь шантажировать Интер
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 15:17
      Борзеет парниша.
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