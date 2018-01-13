«Ливерпуль» желает приобрести звезду «Сток Сити»

Исходя из данных источника, руководство «Ливерпуля» нацелилось на приобретение голкипера «Сток Сити» Джэка Батлэнда.
Сообщается, что «красные» собираются аккумулировать часть полученных денег с продажи Филиппе Коутиньо в звезду «Сток Сити». Ориентировочная сумма трансфера 24-летнего футболиста составляет 30 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что сам игрок желает присоединиться к мерсисайдцам, несмотря на интерес со стороны «Челси».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1031667.shtml
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...правильный выбор !...но вроде только летом это произойдёт....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1031667.shtml
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...правильный выбор !...но вроде только летом это произойдёт....