Погребняк может стать одноклубником Аршавина

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане. По информации местных СМИ, у 34-летнего Погребняка есть вариант с «Кайратом».

В данный момент у игрока действующий еще полгода контракт с «Динамо», однако «бело-голубые» могут разорвать его из-за самовольной отлучки футболиста в Италию.

Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт» (Германия), «Фулхэм» (Англия) и «Рединг» (Англия). С 2015 года играет за «Динамо».

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