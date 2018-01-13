Погребняк может стать одноклубником Аршавина

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане. По информации местных СМИ, у 34-летнего Погребняка есть вариант с «Кайратом».
В данный момент у игрока действующий еще полгода контракт с «Динамо», однако «бело-голубые» могут разорвать его из-за самовольной отлучки футболиста в Италию.
Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт» (Германия), «Фулхэм» (Англия) и «Рединг» (Англия). С 2015 года играет за «Динамо».
как это по-свински!!! какой макро-черный микроклимат в команде. джикия
потом запугал фернандо после чего фернандо сказал что в спартаке нет расизма
как это по-свински!!! какой макро-черный микроклимат в команде. джикия
потом запугал фернандо после чего фернандо сказал что в спартаке нет расизма
Но вот то, что за этого упыря в клубе взялись наконец, и пытаются выдавить всеми способами, это хороший знак..
Кроме того, Погреб не вел бы себя так нагло, если бы в его личке не сидели бы еще какие-то околоклубные упыри, на которых тоже нашли, по-видимому, какую-никакую управу..)
Но вот то, что за этого упыря в клубе взялись наконец, и пытаются выдавить всеми способами, это хороший знак..
Кроме того, Погреб не вел бы себя так нагло, если бы в его личке не сидели бы еще какие-то околоклубные упыри, на которых тоже нашли, по-видимому, какую-никакую управу..)
Как-то громко сказано - "играет"
Как-то громко сказано - "играет"