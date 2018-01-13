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Погребняк может стать одноклубником Аршавина

сегодня, 15:47

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк может продолжить карьеру в Казахстане. По информации местных СМИ, у 34-летнего Погребняка есть вариант с «Кайратом».

В данный момент у игрока действующий еще полгода контракт с «Динамо», однако «бело-голубые» могут разорвать его из-за самовольной отлучки футболиста в Италию.

Погребняк выступал за «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт» (Германия), «Фулхэм» (Англия) и «Рединг» (Англия).  С 2015 года играет за «Динамо».

На шею сел и ножки свесил

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответил Женя Максимов
сегодня в 19:27
Женя Максимов:
Погреб еще способен сдать нормативы по физухе? сомневаюсь
Скорее всего,от сидячего образа жизни геморрой заработал.
Gotlib
Gotlib ответил ДАША Д
сегодня в 19:24
ДАША Д:
Будет 20 млн. штрафа отрабатывать.
Проще выброситься с 20-го этажа...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:10
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:40
    не возьмут же
    ПалкоВводецъ
    ПалкоВводецъ ответил zenit advokaat
    сегодня в 18:31
    zenit advokaat:
    джикия в спартаке обозвал своих зулусов нигерами и шоколадками. ахахахахах как это по-свински!!! какой макро-черный микроклимат в команде. джикия потом запугал фернандо после чего фернандо сказал что в спартаке нет расизма
    Прилетит ему ответка. Ведь в Спартаке таких шоколадок большинство! :)
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 18:12
      zenit advokaat
      zenit advokaat
      сегодня в 18:07
      кайрат нацелился на лигу европы!!
      Борисыч1
      Борисыч1
      сегодня в 17:54
      Вспоминается давнее: - Откуда у вас такие спортсмены? Смертин, Могильный, Погребняк...
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил spartach n1
      сегодня в 17:41
      spartach n1:
      Зато Ваш Зе регулярно попадает в створ между угловыми флажками. Тебе повезло, что что мои комменты под автоцензуру попали. Но мы работаем над этим! Гыгыгы.
      spartach n1
      spartach n1 ответил FROLL 001
      сегодня в 17:29
      FROLL 001:
      Вашего то же застукали, когда он бензин бодяжил;
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 17:26
      За малые деньги не будет Паша переходить, а так думаю ему пофиг на всё, что в Динамо на лавке сидит так и в Кайрате тоже сидеть будет, уклад его жизни уже ничем не изменишь)))))
      spartach n1
      spartach n1 ответил FROLL 001
      сегодня в 17:26
      FROLL 001:
      И что? Парень подхалтуривает на алименты! :)))
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил spartach n1
        сегодня в 17:22
        spartach n1:
        Вашего то же застукали, когда он бензин бодяжил;
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил spartach n1
        сегодня в 17:20
        spartach n1:
        И что? Парень подхалтуривает на алименты! :)))
        баск
        баск
        сегодня в 17:13
        Разносимая на публике угроза 20-миллионного штрафа за прогул- это, конечно, пурга..)

        Но вот то, что за этого упыря в клубе взялись наконец, и пытаются выдавить всеми способами, это хороший знак..
        Кроме того, Погреб не вел бы себя так нагло, если бы в его личке не сидели бы еще какие-то околоклубные упыри, на которых тоже нашли, по-видимому, какую-никакую управу..)
        spartach n1
        spartach n1 ответил FROLL 001
        сегодня в 17:12
        1asss
        1asss
        сегодня в 17:11
        не играет, а сидит на скамейке и хохочет над руководством
        Dead Morozzzz
        Dead Morozzzz
        сегодня в 17:09
        Технический директор Кайрата вон даже не в курсах!
        Big krendel
        Big krendel
        сегодня в 17:07
        Круто. Штрафанули и выгнали!
        loko7
        loko7
        сегодня в 17:05
        Видимо с Ювентусом не сложилось.
        eaguar
        eaguar
        сегодня в 17:03
        хоть поиграет еще
        ermak6848
        ermak6848
        сегодня в 17:03
        Давно пора если нет карьерев фк ДИНАМО на вылете да ещё какие -то Штрафы..
        CrazyTapok
        CrazyTapok ответил Остапчук 67
        сегодня в 17:01
        Остапчук 67:
        Хотелось бы увидеть его выпотрошенным.
          Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
          Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
          сегодня в 16:57
          Еще не так просто в Казахстане заиграть. Вон Павлюченко вроде не подходит!
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          сегодня в 16:38
          Хотелось бы увидеть его выпотрошенным.
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          сегодня в 16:31
          Перекати Поле. Поколение новых российских футболеров((
          Faustello
          Faustello
          сегодня в 16:27
          Я думал Погреб уже в Мексике с усами и паспортом на имя Пауло Погребняо ))
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          сегодня в 16:26
          А Ну нафиг
          mat73
          mat73
          сегодня в 16:23
          С 2015 года играет за Динамо.
          Как-то громко сказано - "играет"
          Есть медали
          Есть медали
          сегодня в 16:20
          ахах.
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