Техдиректор «Кайрата»: «Сам с удивлением прочел новость о Погребняке»

Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка в казахский клуб.
«Давайте пока без комментариев. Сам с удивлением прочел новость», - заявил Калакуцкий.
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Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Павла Погребняка в казахский клуб.
«Давайте пока без комментариев. Сам с удивлением прочел новость», - заявил Калакуцкий.