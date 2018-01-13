Асенсио недоволен своей ролью в «Реале» и хочет покинуть клуб

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио матч против «Вильярреала», завершившийся поражением «сливочных», вновь начал на скамейке запасных, а появился на поле лишь за 20 минут до конца встречи. Сам игрок, по слухам, считает, что заслуживает играть больше.

Асенсио устал играть в проходных матчах или получать в свое распоряжение минуты в ответственных встречах, потому хавбек намерен покинуть «Реал» грядущим летом, если ситуация не изменится.

Стоит отметить, что заинтересованность в 22-летнем футболисте проявляет «Манчестер Юнайтед», который якобы даже готов расстаться с голкипером Давидом Де Хеа, если «Реал» включит в сделку Асенсио.