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Асенсио недоволен своей ролью в «Реале» и хочет покинуть клуб

вчера, 21:24

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио матч против «Вильярреала», завершившийся поражением «сливочных», вновь начал на скамейке запасных, а появился на поле лишь за 20 минут до конца встречи. Сам игрок, по слухам, считает, что заслуживает играть больше.

Асенсио устал играть в проходных матчах или получать в свое распоряжение минуты в ответственных встречах, потому хавбек намерен покинуть «Реал» грядущим летом, если ситуация не изменится.

Стоит отметить, что заинтересованность в 22-летнем футболисте проявляет «Манчестер Юнайтед», который якобы даже готов расстаться с голкипером Давидом Де Хеа, если «Реал» включит в сделку Асенсио. 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:28
Зидану следует поболше молодеж выпускать в Ла лиге потому что борьба за чемпонство окончена.
Ali barca
Ali barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 07:24
Мы же не знаем что в будушем ждеть нас.Я не сомневаюсь что он хороший игрок. Но кричал на вес мир состав у нас идеалень.Что в итоге
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:45
Сегодня выход Асенсио остался незамеченным, ему на замену Чичарито задешево можно купить, тот с замен забивать умеет!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 01:35
Все крысы, которые думают покинуть корабль, якобы тонущий, могут проваливать. Но думаю, что утка насчет Асенсио.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ali barca
сегодня в 01:13
Ali barca:
Асенсио: «Сейчас Месси бы не нашлось места в составе "Реала"» 16.06.2017, 07:29 Полузащитник «Реала» Марко Асенсио выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог бы вписаться в состав мадридского клуба: «Думаю, что прямо сейчас Месси не нашлось бы места в составе „Реала“. Наш нынешний состав и так хорош. Будет прекрасно, если он таким и останется».
Прямо сейчас
160617
На тот момент, они действительно не нуждались в пешеходе,кем являлся Месси!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:10
Его спокойно можно ставить вместо Роналду, и того посадить на скамейку! И Иско надо посадить, слишком глупым он стал!
iglxxx
iglxxx ответил BARCDJIN
сегодня в 00:34
BARCDJIN:
Да не стоило ему это говорить..Весь Реал развалил этот Месси..
Аххаха РЕАЛ РАЗВАЛИЛ МЕССИ,ОЙ РЖУ НЕ МОГУ НЕ ДУМАЛ ЧТО ПОД ПЕРЕСОМ СКРЫВАЕТСЯ МЕССИ!аххахаха НУ НАДОЖЕ ТАКОЕ НАПИСАТЬ!аххаха вот насмешил,вы наверное все там такие глоры месси и барселоны!вот посмеялся от души!
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:50
Y.N.W.A.:
Роналду неприкасаем. Он лучший игрок в истории, лол
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Ali barca
    вчера в 23:50
    Ali barca:
    Асенсио: «Сейчас Месси бы не нашлось места в составе "Реала"» 16.06.2017, 07:29 Полузащитник «Реала» Марко Асенсио выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог бы вписаться в состав мадридского клуба: «Думаю, что прямо сейчас Месси не нашлось бы места в составе „Реала“. Наш нынешний состав и так хорош. Будет прекрасно, если он таким и останется».
    Да не стоило ему это говорить..Весь Реал развалил этот Месси..
    Ali barca
    Ali barca
    вчера в 23:21
    Асенсио: «Сейчас Месси бы не нашлось места в составе "Реала"»
    16.06.2017, 07:29
    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио выразил мнение, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог бы вписаться в состав мадридского клуба:

    «Думаю, что прямо сейчас Месси не нашлось бы места в составе „Реала“. Наш нынешний состав и так хорош. Будет прекрасно, если он таким и останется».
    Ali barca
    Ali barca
    вчера в 23:17
    А кто баран летом кричал наш состав идеалень даже для Месси нет место.Тепер сам редко попадаешь состав
    ZENIT GOAL
    ZENIT GOAL
    вчера в 22:55
    Не много видел его на поле, но паренёк толковый, забивал красивые и нужные голы. Почему бы не дать ему побольше времени вместо португальского якоря, например? Хуже ведь точно не сделает. Но, очевидно, набивание статы неприкасаемого для рук-ва Реала выгоднее, хотя сейчас и с этим проблемы.
    yudin_duda
    yudin_duda
    вчера в 22:43
    Где те клоуны, которые кричали, что он лучше всех ?))
    vastudio
    vastudio
    вчера в 22:40
    В ПСЖ пойдёт)))
    Тага Дага
    Тага Дага
    вчера в 22:35
    У Зидана не хватает яйца чтобы поменять дельфина...или посадить на лавку.
    Borusik1975
    Borusik1975
    вчера в 22:26
      Cympak-05
      Cympak-05
      вчера в 22:06
      Чем. Пару ярких матчей выдал парень. И то большая часть пришлась на тот момент когда весь Реал бегал на 200%. В такой сложный период
      BARCDJIN
      BARCDJIN
      вчера в 22:01
      Беги асенсия беги
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 21:54
      Крысы бегут из дельфинария, как эпично)
      TypXXI
      TypXXI
      вчера в 21:51
        вoлгoдoн
        вoлгoдoн
        вчера в 21:43
        Роль такая есть в черкизоне парадоксальная - "под Кристиной")
        DXTK
        DXTK
        вчера в 21:40
        ну зато португальская красавица всегда с первых и до последних минут играет,
        alex1990for
        alex1990for ответил Y.N.W.A.
        вчера в 21:37
        Y.N.W.A.:
        Роналду неприкасаем. Он лучший игрок в истории, лол
        надеюсь, это шутка)
        egoos
        egoos
        вчера в 21:36
        Футболисты реала, для Зидана, делятся сейчас на 2 категории, на тех, кого можно продать и на Бензема)))))))
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A. ответил ДАША Д
        вчера в 21:31
        ДАША Д:
        Либо Роналду надо менять, либо всех остальных
        Роналду неприкасаем. Он лучший игрок в истории, лол
        Евгений Сибель
        Евгений Сибель
        вчера в 21:30
        Соккер сказки травит
        Y.N.W.A.
        Y.N.W.A.
        вчера в 21:30
        Правильно делает. Иско пока 349 касаний не сделает следующего действия не делает. Зачем эта тугая тактика в два напа.
        ДАША Д
        ДАША Д
        вчера в 21:29
        Либо Роналду надо менять, либо всех остальных
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