Мец» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 16:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» – «Брест», который состоится 1 марта 2026 года.

«Мец»

«Мец» уже солидно отстал от своих конкурентов и с большой вероятностью вновь отправится в Лигу 1. Коллектив набрал всего 13 очков и отстает от ближайших соперников на четыре балла, однако от 15 безопасного месте отрыв составляет уже 10 очков. В домашней игре с «Брестом» хозяевам нужна лишь победа, чтобы иметь реальные шансы изменить ситуацию в будущем, если продолжать побеждать в чемпионате.

Два последних матча «Меца» завершились поражением от « ПСЖ » (0:3) и неудачей на своем поле с «Осером» (1:3).

«Брест»

«Брест» уже не феерит как пару лет назад, где боролся за место в Лиге чемпионов, но сейчас является обыкновенным середняком Лиги 1. Коллектив набрал 30 баллов и находится в безопасности от зоны вылета. Благодаря этому гости могут спокойно и без нервов играть в чемпионате, чего не скажешь об их сопернике, который рискует вылететь из Лиги 1.

Два последних поединка «Бреста» завершились победой на своем поле над «Марселем» (2:0) и ничьей с «Лиллем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Мец» – 3.45

Ничья – 3.4

Победа «Брест» – 2.17

Статистика

«Мец» проиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате Франции

«Брест» выиграл два из десяти последних выездных поединков

«Брест» выиграл четыре последних матча подряд у «Меца»

Прогноз

Поставить на победу «Бреста», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.17. «Мец» выглядит крайне безнадежно и на своем поле в игре с опытным «Брестом» с большой вероятностью может остаться без баллов.