«Лилль» – «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772367629

вчера, 15:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» – «Нант», который состоится 1 марта 2026 года.

«Лилль»

Дела у «Лилля» понемногу идут к улучшению, ведь коллектив отыгрался в Лиге Европы и победил в последней игре чемпионата Франции. Коллектив на данный момент располагается на шестом месте с 37 баллами и отстает сразу от двух соперников на три пункта. В игре с «Нантом» хозяева понимают важность этой встречи и сделают все возможное, чтобы добиться трех пунктов и улучшить свое положение.

Два последних матча «Лилля» завершились победой в дополнительное время над «Црвеной Звездой» (2:0) и минимальным успехом с «Анже» (1:0).

«Нант»

«Нант» проводит очередной слабый сезон и в этот раз коллектив может с большой вероятностью покинуть Лигу 1. Команда на данный момент располагается на 17 месте с 17 баллами и от безопасной 15 позиции отстает на семь пунктов. В игре с «Лиллем» на выезде у гостей будет не так много шансов, однако они готовы использовать ошибки хозяев, чтобы зацепиться за приемлемый результат.

Два последних поединка «Нанта» завершились победой над «Гавром» (2:0) и поражением от «Монако» (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Лилль» – 1.5

Ничья – 4.2

Победа «Нант» – 6.1

Статистика

«Лилль» выиграл два из десяти последних матчей в основное время

«Нант» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде

«Лилль» выиграл три из пяти последних поединков у «Нанта»

Прогноз

Поставить на победу «Лилля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. «Лилль» устал после 120 минутного матча в Сербии, но находится в хорошем настроении и на своем поле справится с аутсайдером.