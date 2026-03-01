«Лорьян» – «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772368372

вчера, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лорьян» – «Осер», который состоится 1 марта 2026 года.

«Лорьян»

«Лорьян» на данный момент располагается на девятом месте, что можно считать хорошим результатом, учитывая, что клуб вернулся из нижнего дивизиона только в этом году. Коллективу не угрожает зона вылета и он спокойно проводит свои матчи, стараясь регулярно набирать очки. В домашней игре с аутсайдером «Осером» от хозяев ждут хорошей игры и победного счета на табло собственного стадиона.

Два последних матча «Лорьяна» завершились ничьей с «Ниццей» (3:3) и домашней победой над «Анже» (2:0).

«Осер»

«Осер» полностью разочаровывает всех своих поклонников, ведь уже сейчас команде угрожает как минимум стыковые матчи за право остаться в Лиге 1 или напрямую вылет. В активе клуба лишь 17 очков, что на шест пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Лорьяном» гостям очень важно добиться любого результата, кроме поражения, чтобы дать старт героическому спасению себя из зоны вылета.

Два последних поединка «Осера» завершились поражением от «Ренна» (0:3) и выездной победой над «Ренном» (3:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Лорьян» – 2.05

Ничья – 3.25

Победа «Осер» – 3.95

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Лорьяна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Осер» выиграл лишь один поединок из десяти последних на выезде

Команды обменялись двумя победами в четырех последних встречах между собой

Прогноз

Поставить на победу «Лорьяна», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. выбор пал на хозяев не из-за силы «Лорьяна», а больше по причине слабости «Осера». Хозяева на своем поле будет иметь преимущество и наверняка наберут три очка.