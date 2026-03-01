«Валенсия» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772366778

вчера, 15:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Осасуна», который состоится 1 марта 2026 года.

«Валенсия»

«Валенсия» проиграла большинство матчей и совсем скоро может вновь оказаться в зоне вылета. Команда находится на 16 месте с 26 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. Коллектив принимает «Осасуну», которая находится в отличной форме и не проигрывает уже несколько поединков подряд, поэтому хозяевам будет максимально сложно.

Два последних матча «Валенсии» завершились поражением от «Вильярреала» (1:2) и выездной победой над «Леванте» (2:0).

«Осасуна»

«Осасуна» выглядит неплохо в последних турах и крепко держится на 10 месте в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив еще имеет шансы пробиться даже в зону еврокубков, но уже сейчас нужно побеждать матч за матчем. В игре на выезде с «Валенсией» гости постараются как минимум не проиграть, а еще лучше одержать победу, которая позволит подняться в турнирной таблице.

Два последних поединка «Осасуны» завершились победой над «Реал» Мадрид (2:1) и ничьей с «Эльче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Валенсия» – 2.45

Ничья – 3.1

Победа «Осасуна» – 3.2

Статистика

«Валенсия» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Осасуна» проиграла четыре из десяти последних матчей на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Валенсии», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. «Валенсия» осознает сложность ситуации в чемпионате и намерена набрать полноценные три балла, на что у нее есть неплохие шансы.