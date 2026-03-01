Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Валенсия» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 15:06
«Валенсия» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Осасуна», который состоится 1 марта 2026 года.

«Валенсия»

«Валенсия» проиграла большинство матчей и совсем скоро может вновь оказаться в зоне вылета. Команда находится на 16 месте с 26 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. Коллектив принимает «Осасуну», которая находится в отличной форме и не проигрывает уже несколько поединков подряд, поэтому хозяевам будет максимально сложно.

Два последних матча «Валенсии» завершились поражением от «Вильярреала» (1:2) и выездной победой над «Леванте» (2:0).

«Осасуна»

«Осасуна» выглядит неплохо в последних турах и крепко держится на 10 месте в турнирной таблице Ла Лиги. Коллектив еще имеет шансы пробиться даже в зону еврокубков, но уже сейчас нужно побеждать матч за матчем. В игре на выезде с «Валенсией» гости постараются как минимум не проиграть, а еще лучше одержать победу, которая позволит подняться в турнирной таблице.

Два последних поединка «Осасуны» завершились победой над «Реал» Мадрид (2:1) и ничьей с «Эльче» (0:0).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «Валенсия» – 2.45
  • Ничья – 3.1
  • Победа «Осасуна» – 3.2

Статистика

  • «Валенсия» проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Осасуна» проиграла четыре из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Валенсии», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. «Валенсия» осознает сложность ситуации в чемпионате и намерена набрать полноценные три балла, на что у нее есть неплохие шансы.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 