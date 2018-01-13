Арбелоа: «В ситуации „Реала“ есть лишь один выход»

Поражение «Реала» от «Вильярреала» в матче 19-го тура Ла Лиги расстроило бывшего защитника «сливочных» Альваро Арбелоа, однако испанец просит игроков мадридского клуба не падать духом и работать усерднее:
«Ну, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это не то, чего нам хотелось бы, но изменить мы ничего не можем.
В таких ситуациях есть только один выход. Сжать зубы и работать еще усерднее, чем вчера. С клубом до конца. Hala Madrid».
приличных нет
приличных нет
дело говорит.
плотно окопаться на 4 месте - нормальный расклад для реала.
ниже - ну как-то совсем отстойный вариант для реала, не пройти в ЛЧ.
выше - с такой игрой вряд ли.)
дело говорит.
плотно окопаться на 4 месте - нормальный расклад для реала.
ниже - ну как-то совсем отстойный вариант для реала, не пройти в ЛЧ.
выше - с такой игрой вряд ли.)
"Оторваться" от первого места на 19 пунктов..., это уму непостежимо..., после такого Перес смело может разогнать пол состава Реала!
"Оторваться" от первого места на 19 пунктов..., это уму непостежимо..., после такого Перес смело может разогнать пол состава Реала!