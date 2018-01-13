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Арбелоа: «В ситуации „Реала“ есть лишь один выход»

вчера, 22:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Поражение «Реала» от «Вильярреала» в матче 19-го тура Ла Лиги расстроило бывшего защитника «сливочных» Альваро Арбелоа, однако испанец просит игроков мадридского клуба не падать духом и работать усерднее: 

«Ну, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это не то, чего нам хотелось бы, но изменить мы ничего не можем.

В таких ситуациях есть только один выход. Сжать зубы и работать еще усерднее, чем вчера. С клубом до конца. Hala Madrid».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 07:11
Абу-Мухаммад Курбангаджиев:
Что бы Шишанутый не болел за реал из-за него реал начал проигрывать либо в ничью играют вот что имел виду арбелоа 😂
И за кого же ты предлогаеш мне болеть? За твоя Барса? Нет уж спасибо. С Реалом до конца!
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 02:01
Что бы Шишанутый не болел за реал из-за него реал начал проигрывать либо в ничью играют вот что имел виду арбелоа 😂
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 01:34
С клубом до конца. Hala Madrid (с) !!!!!!!!!!!!!!
egoos
egoos
вчера в 23:21
Что общего у Реала со съеденным бананом?? У обоих один выход)))
112910415
112910415
вчера в 23:10
много выходов
приличных нет
belladonna
belladonna
вчера в 22:53
"но изменить мы ничего не можем"

дело говорит.
плотно окопаться на 4 месте - нормальный расклад для реала.
ниже - ну как-то совсем отстойный вариант для реала, не пройти в ЛЧ.
выше - с такой игрой вряд ли.)
NGY
NGY
вчера в 22:42
Нет Арбелоа, боюсь, что этот состав уже себя изжил..., если уж Марс кричит, что болельщики насытились и т.п.

"Оторваться" от первого места на 19 пунктов..., это уму непостежимо..., после такого Перес смело может разогнать пол состава Реала!
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 22:34
Думал скажет: "Выиграть ЛЧ"... не угадал ))
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