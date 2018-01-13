Арбелоа: «В ситуации „Реала“ есть лишь один выход»

Поражение «Реала» от «Вильярреала» в матче 19-го тура Ла Лиги расстроило бывшего защитника «сливочных» Альваро Арбелоа, однако испанец просит игроков мадридского клуба не падать духом и работать усерднее:

«Ну, это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это не то, чего нам хотелось бы, но изменить мы ничего не можем.

В таких ситуациях есть только один выход. Сжать зубы и работать еще усерднее, чем вчера. С клубом до конца. Hala Madrid».