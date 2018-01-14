Кроос не верит в чемпионство «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что мадридский клуб утратил шансы на чемпионство в Испании в этом году. На данный момент «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

«В нашей ситуации в данный момент в первую очередь надо думать о том, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий год.

Думаю, это наша цель на оставшуюся часть сезона, ведь 16 очков - это очень серьезный отрыв, и в данный момент не приходится думать о том, как отыграть его. Нужно думать о том, как победить в следующей игре, как набрать очки. Нужно убедиться в том, что мы займем второе или третье место».

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