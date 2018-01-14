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Кроос не верит в чемпионство «Реала»

сегодня, 00:38

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что мадридский клуб утратил шансы на чемпионство в Испании в этом году. На данный момент «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.

«В нашей ситуации в данный момент в первую очередь надо думать о том, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий год.

Думаю, это наша цель на оставшуюся часть сезона, ведь 16 очков - это очень серьезный отрыв, и в данный момент не приходится думать о том, как отыграть его. Нужно думать о том, как победить в следующей игре, как набрать очки. Нужно убедиться в том, что мы займем второе или третье место».

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Все комментарии
Federico
Federico
сегодня в 08:49
Спартак верит в чемпионство Реала. Как и сам Реал в Спартак
ABir
ABir
сегодня в 08:48
Нет таких клубов, которые всегда идут на первом месте. Не бывает взлетов без падений. Но если продолжать усердно работать, то результат обязательно придёт. Побороться за тройку в Лалиге вполне реально, да и в ЛЧ ещё ничего не решено.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:41
Уже никто в Реал не верит,даже сам Реал.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 08:06
Кросс реалист!
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 08:01
Мда...Кроос прав, увы. Реалу необходимо сфокусировать все силы на ЛЧ и Кубке, в ЛаЛиге делать нечего.

А Пересу необходимо прекратить читать интервью Зидана, о том, "Что команда в полном порядке, нам ненужны новые игроки, я доволен тем, кто есть"

Реал нуждается в усилении, или так можно окончательно скатиться.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:53
Я тоже не верю в четверку попадут
112910415
112910415
сегодня в 07:35
мы давно это знаем
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 06:48
😂😂😂😂
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:31
"Реалу" пора перестать верить в Крооса.
lemon_kg
lemon_kg
сегодня в 06:20
Ну когда же поменяет сайт на старую запарился
3 к 1
3 к 1 ответил el barsa
сегодня в 06:00
el barsa:
уважаемая администрация удалите пожалуйсто профиль этого человека mаdrid-f. - ведь по правилам нельзя дублировать чужие профили
Там в половине его комментариев твои собственные лайки стоят.
Ты предаёшь своего духовного лидера сейчас что ли?)
3 к 1
3 к 1 ответил mаdrid в моём сердце
сегодня в 05:57
mаdrid в моём сердце:
И только один клуб взял ЛЧ 12 раз ( ближайший преследователь Милан 7 раз ) и один смог дважды подряд выиграть турнир в его формате с 1992 года, так что есть лучший клуб в истории футбола, а про эпохи ты расскажи Айтекину и Эвребе.)
Правильные люди понимают свои ошибки, раскаиваются и меняют точку зрения на верную.)
Теперь бы тебе ещё донести до своего электората необходимость смены сине-гранатового оперения на взрослую красивую белую форму.
Филипповых
Филипповых
сегодня в 05:06
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 05:03
    Это агония Зидана.
    "Реалу" нужны новый тренер и новые игроки.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров ответил cska plus
    сегодня в 04:56
    cska plus:
    Даже я не верю.
    Обо всем говоришь, кроме ЦСКА.
    Совсем веры ему не стало?
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 04:53
    Зидан совсем распустил команду.
    Игроки привыкли, что выигрывают они, а проигрывает тренер.
    Кросс говорит о ситуации так, будто его вины в этом нет совсем.
    Посадил бы его тренер на лавку.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 04:23
    Даже я не верю.
    maliw
    maliw
    сегодня в 03:54
    ну реалу теперь главное хлопнуть псж и подойти в хорошей форме с барсой и атлетами . в 4-ку попасть обязаны .
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 03:32
    Кроос прав, на чемпионство уже нечего расчитывать, в четверку скорее всего и так попадет Реал, поэтому цели всего две остались ЛЧ и кубок Испании, хотя если Мадрид возьмет третью ЛЧ подряд сезон полюбому можно будет считать удачным, в такое правда тяжело верится.
    Nikuz
    Nikuz ответил mаdrid в моём сердце
    сегодня в 03:27
    mаdrid в моём сердце:
    И только один клуб взял ЛЧ 12 раз ( ближайший преследователь Милан 7 раз ) и один смог дважды подряд выиграть турнир в его формате с 1992 года, так что есть лучший клуб в истории футбола, а про эпохи ты расскажи Айтекину и Эвребе.)
    Ты тоже можешь много чего Чакыру и Кашаи рассказать.
    mаdrid в моём сердце
    mаdrid в моём сердце ответил el barsa
    сегодня в 02:47
    el barsa:
    для каждого фаната его супер клуб лучший все сравнительно и относительно у каждого супер клуба есть своя эпоха лучшего в истории нет есть эпохи
    И только один клуб взял ЛЧ 12 раз ( ближайший преследователь Милан 7 раз ) и один смог дважды подряд выиграть турнир в его формате с 1992 года, так что есть лучший клуб в истории футбола, а про эпохи ты расскажи Айтекину и Эвребе.)
    mаdrid в моём сердце
    mаdrid в моём сердце ответил el barsa
    сегодня в 02:40
    el barsa:
    уважаемая администрация удалите пожалуйсто профиль этого человека mаdrid-f. - ведь по правилам нельзя дублировать чужие профили
    Какие чужие? я поменял ник, это не запрещено, поменял потому что понял что моё сердце принадлежит Мадриду, что я ошибался превознося Барселону.
    el barsa
    el barsa
    сегодня в 02:25
    уважаемая администрация

    удалите пожалуйсто профиль этого человека

    mаdrid-f.

    - ведь по правилам нельзя дублировать чужие профили
    el barsa
    el barsa ответил 95-shishani-95
    сегодня в 02:21
    95-shishani-95:
    iglxxx, из ЛЧ пусть вылетели бы, а не про это! А про то, как они позорятся перед Барсой, отставая от них на 19 очков(уже можно сказать)! Зидан и Перес тупые! Очень важных игроков отпустили, не найдя им замену! Вот и результат! Напы вообще норм пробить не могут! Игрока норм обвести не могут! Это же не Зенит, не Интер с Миланом и т.д., а Реал Мадрид - лучший клуб в истории футбола! Им такое не простительно!
    и если бы чистые мячи засчитали в матче с валенсией и сельтой то в случае завтрашней победы барсы реал бы отставал на 23
    el barsa
    el barsa ответил 95-shishani-95
    сегодня в 02:20
    95-shishani-95:
    iglxxx, из ЛЧ пусть вылетели бы, а не про это! А про то, как они позорятся перед Барсой, отставая от них на 19 очков(уже можно сказать)! Зидан и Перес тупые! Очень важных игроков отпустили, не найдя им замену! Вот и результат! Напы вообще норм пробить не могут! Игрока норм обвести не могут! Это же не Зенит, не Интер с Миланом и т.д., а Реал Мадрид - лучший клуб в истории футбола! Им такое не простительно!
    для каждого фаната его супер клуб лучший

    все сравнительно и относительно

    у каждого супер клуба есть своя эпоха

    лучшего в истории нет

    есть эпохи
    el barsa
    el barsa ответил 95-shishani-95
    сегодня в 02:19
    95-shishani-95:
    iglxxx, из ЛЧ пусть вылетели бы, а не про это! А про то, как они позорятся перед Барсой, отставая от них на 19 очков(уже можно сказать)! Зидан и Перес тупые! Очень важных игроков отпустили, не найдя им замену! Вот и результат! Напы вообще норм пробить не могут! Игрока норм обвести не могут! Это же не Зенит, не Интер с Миланом и т.д., а Реал Мадрид - лучший клуб в истории футбола! Им такое не простительно!
    реал не лучший клуб в истории футбола
    belladonna
    belladonna ответил mаdrid в моём сердце
    сегодня в 02:06
    mаdrid в моём сердце:
    Ну ты и эксперт, Реал еще чемпионом станет, сейчас как победную серию выдаст в 30 матчей подряд, это тебе не Барселона, которая к весне постоянно умирает и позорится.
    во влажных фантазиях глориков реала и не такое возможно.)
    адекватные болелы понимают, что мечты мечтами, но реалии нужно трезво оценивать.
    mаdrid в моём сердце
    mаdrid в моём сердце ответил belladonna
    сегодня в 01:53
    belladonna:
    реально оценивает ситуацию. да выйти в ЛЧ - вот задача реала на текущий сезон. о чемпионстве можно забыть, как бы 4 место не упустить.) и на 2-3 место не стоит рассчитывать. матрасы серебра не отдадут. и по игре они лучше, плюс бойцовский дух и близко с реалом не сравним. не говоря уж о выдающемся тренере. да и Валенсию вряд ли удастся потеснить с третьего места.
    Ну ты и эксперт, Реал еще чемпионом станет, сейчас как победную серию выдаст в 30 матчей подряд, это тебе не Барселона, которая к весне постоянно умирает и позорится.
    belladonna
    belladonna ответил Jeck Denielse
    сегодня в 01:52
    Jeck Denielse:
    Как скучен был бы футбол если бы чемпионили только самые сильные..... Ни Реал,ни Зенит ни Ювентус не станут от взятых пауз менее великими.... Мы же не хотим чтоб все европейские чемпионаты стали как бундес-лига....с опрелённой монополией на чемпионство одного клуба......))
    "ни Зенит..."

    походу ты хорошо Старый НГ отметил.)
    во как прет то.))
    belladonna
    belladonna
    сегодня в 01:50
    реально оценивает ситуацию.
    да выйти в ЛЧ - вот задача реала на текущий сезон.
    о чемпионстве можно забыть, как бы 4 место не упустить.)
    и на 2-3 место не стоит рассчитывать.
    матрасы серебра не отдадут.
    и по игре они лучше, плюс бойцовский дух и близко с реалом не сравним. не говоря уж о выдающемся тренере.
    да и Валенсию вряд ли удастся потеснить с третьего места.
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