Кроос не верит в чемпионство «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что мадридский клуб утратил шансы на чемпионство в Испании в этом году. На данный момент «сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на 16 очков.
«В нашей ситуации в данный момент в первую очередь надо думать о том, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий год.
Думаю, это наша цель на оставшуюся часть сезона, ведь 16 очков - это очень серьезный отрыв, и в данный момент не приходится думать о том, как отыграть его. Нужно думать о том, как победить в следующей игре, как набрать очки. Нужно убедиться в том, что мы займем второе или третье место».
А Пересу необходимо прекратить читать интервью Зидана, о том, "Что команда в полном порядке, нам ненужны новые игроки, я доволен тем, кто есть"
Реал нуждается в усилении, или так можно окончательно скатиться.
А Пересу необходимо прекратить читать интервью Зидана, о том, "Что команда в полном порядке, нам ненужны новые игроки, я доволен тем, кто есть"
Реал нуждается в усилении, или так можно окончательно скатиться.
Ты предаёшь своего духовного лидера сейчас что ли?)
Ты предаёшь своего духовного лидера сейчас что ли?)
Теперь бы тебе ещё донести до своего электората необходимость смены сине-гранатового оперения на взрослую красивую белую форму.
Теперь бы тебе ещё донести до своего электората необходимость смены сине-гранатового оперения на взрослую красивую белую форму.
"Реалу" нужны новый тренер и новые игроки.
"Реалу" нужны новый тренер и новые игроки.
Совсем веры ему не стало?
Совсем веры ему не стало?
Игроки привыкли, что выигрывают они, а проигрывает тренер.
Кросс говорит о ситуации так, будто его вины в этом нет совсем.
Посадил бы его тренер на лавку.
Игроки привыкли, что выигрывают они, а проигрывает тренер.
Кросс говорит о ситуации так, будто его вины в этом нет совсем.
Посадил бы его тренер на лавку.
удалите пожалуйсто профиль этого человека
mаdrid-f.
- ведь по правилам нельзя дублировать чужие профили
удалите пожалуйсто профиль этого человека
mаdrid-f.
- ведь по правилам нельзя дублировать чужие профили
все сравнительно и относительно
у каждого супер клуба есть своя эпоха
лучшего в истории нет
есть эпохи
все сравнительно и относительно
у каждого супер клуба есть своя эпоха
лучшего в истории нет
есть эпохи
адекватные болелы понимают, что мечты мечтами, но реалии нужно трезво оценивать.
адекватные болелы понимают, что мечты мечтами, но реалии нужно трезво оценивать.
походу ты хорошо Старый НГ отметил.)
во как прет то.))
походу ты хорошо Старый НГ отметил.)
во как прет то.))
да выйти в ЛЧ - вот задача реала на текущий сезон.
о чемпионстве можно забыть, как бы 4 место не упустить.)
и на 2-3 место не стоит рассчитывать.
матрасы серебра не отдадут.
и по игре они лучше, плюс бойцовский дух и близко с реалом не сравним. не говоря уж о выдающемся тренере.
да и Валенсию вряд ли удастся потеснить с третьего места.
да выйти в ЛЧ - вот задача реала на текущий сезон.
о чемпионстве можно забыть, как бы 4 место не упустить.)
и на 2-3 место не стоит рассчитывать.
матрасы серебра не отдадут.
и по игре они лучше, плюс бойцовский дух и близко с реалом не сравним. не говоря уж о выдающемся тренере.
да и Валенсию вряд ли удастся потеснить с третьего места.