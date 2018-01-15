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Виталий Родионов повесил бутсы на гвоздь

сегодня, 14:34

34-летний нападающий БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру:

«Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации. 

Отдельная благодарность моим первым тренерам Валерию Евгеньевичу Новикову и Владимиру Павловичу Войтеховичу, которые разожгли в юном пареньке неуемное желание и страсть к игре, помогавшие на протяжении всей карьеры. 

Спасибо болельщикам БАТЭ, руководству клуба, тренерам, партнерам — вместе с ними я пережил огромное количество невероятных эмоций, которые останутся в памяти навсегда! И спасибо каждому, кто поддерживал меня и БАТЭ эти годы!»

Пресс-служба белорусского клуба отмечает, что Родионов продолжит работать в структуре БАТЭ.

Форвард всю свою карьеру провел в чемпионате Беларуси и лишь ненадолго примерил на себя футболку «Фрайбурга» в 2009 году. С 2007 года футболист представлял цвета сборной Беларуси. В составе БАТЭ игрок провел 412 матчей и забил 161 мяч.

Напомним, что в конце 2017 решил повесить бутсы на гвоздь итальянский защитник Паоло Каннаваро.

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Все комментарии
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:29
а он их снимал?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:25
Родионов и Каннаваро одновременно решили повесить бутсы на гвоздь!
Faustello
Faustello
сегодня в 15:06
Какая незаметная утрата для всего мирового футбола!
parallels
parallels
сегодня в 14:41
кто это?
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 14:38
Удачи проффесору)давай на тренерские курсы продолжать традицию и тренеруй БАТЭ)
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 14:37
как же так? вернись!
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