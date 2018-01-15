Каррера: «Выход из группы станет хорошим результатом для сборной России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что для сборной России выход из группы на домашнем мундиале станет хорошим результатом.

«Думаю, что выход из группы станет хорошим результатом для сборной России. У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле - это неудача, а если отскочит в ворота - это удача, которая очень нужна любой команде.

Нам нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом, если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю и вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России​».

Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.