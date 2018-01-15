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Каррера: «Выход из группы станет хорошим результатом для сборной России»

сегодня, 17:08

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что для сборной России выход из группы на домашнем мундиале станет хорошим результатом.

«Думаю, что выход из группы станет хорошим результатом для сборной России. У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле - это неудача, а если отскочит в ворота - это удача, которая очень нужна любой команде.

Нам нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом, если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю и вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России​».

Команда Станислава Черчесова выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Все комментарии
1asss
1asss
сегодня в 19:57
Каррера видит уровень российского футбола изнутри, да и 0-7 никто не отменял
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:17
Это будет максимум
Палыч82
Палыч82
сегодня в 18:13
Эх, Массимо, тонко трольнул сборную России, не ожидал от него, вроде добрый дядька,)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:05
Невыход из этой группы в своей стране будет величайшим позорищем в истории российского футбола!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:37
Даже не знаю, сухарян может включить "пластелиновые пальцы".
борька
борька
сегодня в 17:29
Каждому игроку сборной вставим роботодвигатель адальше чтобы пультер правильно управлял игроками, что бы больше 5-7 голов не забивали, и мы Чемпионы!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:18
У нас от игроков мячи отскакивают лучше чем от штанги. Не поймешь куда отлетит.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:17
Наша Раша из группы не выйдет!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:13
В душе Это как-то теплится...
OBAMA NATION
OBAMA NATION
сегодня в 17:11
Какой там может быть выход? Дай бох одно очёчко зацепить в матче с саудовцами.
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