Стив Никол: «Салах может перейти в „Реал“, если продолжит показывать такую игру»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал возможный переход атакующего полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Реал».



«Послушайте, он может оказаться в „Реале“ уже в следующем сезоне, если продолжит показывать такую убедительную игру за „Ливерпуль“. Однако я считаю, что еще один сезон он проведет в Англии. Состоится ли вообще переход - это тот еще вопрос».