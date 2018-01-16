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Стив Никол: «Салах может перейти в „Реал“, если продолжит показывать такую игру»

сегодня, 10:41

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал возможный переход атакующего полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Реал». 

«Послушайте, он может оказаться в „Реале“ уже в следующем сезоне, если продолжит показывать такую убедительную игру за „Ливерпуль“. Однако я считаю, что еще один сезон он проведет в Англии. Состоится ли вообще переход - это тот еще вопрос».

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Все комментарии
Preben Elkjaer
Preben Elkjaer ответил Майкл59ru
сегодня в 12:41
Майкл59ru:
Я не понимаю почему мерилом качества по прежнему считают Реал. Ведь он уже давно перестал быть лучшим клубом мира и такие клубы как Барселона,ПСЖ да и тот же самый Манчестер Сити дадут 100 очков форы этому безмерно распиаренному клубу. Так что,если куда и сватать Салаха,то это либо в Барселону,либо в ПСЖ. )
В ПСЖ..? Хмм... а ты бы сам туда перешел, будь на месте кого-нибудь из толковых игроков? Лига1, это по меньшей мере не элитный чемп, там никогда не было больше двух, а то и полторы, команд борющихся за 1-е.
Далее. Барселона. А зачем, чтоб в Египте на старости лет рассказывать внукам, что их дед играл на Камп Ноу?
Неужели, непонятно, что еще максимум сезон, и Ливерпуль вернется, причем уверенно, на позиции времен коучей-легенд Билла Шенкли и Боба Пэйсли? Все к тому и идет.
Кстати, и Кейн, если перейдет в Ла Лигу, будет идиотом намбэ уан. Не фиг там делать, окромя как выстреливать в ЛЧ, зато поигрывать с Хетафе, Эйбарами, Жиронами...
No problem
No problem
сегодня в 11:18
Он может оказаться где угодно.
Все эти рассуждения,на фоне игрового и психического спада Реала,вполне обоснованы.
Щя пол мира будут сватать в Мадрид.
амурец
амурец
сегодня в 11:13
ха ха как бы то ни было качество игры футболиста оценивают могут его взять в Реал или нет, всем понятно какой клуб является лучшим
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:07
Я не понимаю почему мерилом качества по прежнему считают Реал. Ведь он уже давно перестал быть лучшим клубом мира и такие клубы как Барселона,ПСЖ да и тот же самый Манчестер Сити дадут 100 очков форы этому безмерно распиаренному клубу. Так что,если куда и сватать Салаха,то это либо в Барселону,либо в ПСЖ. )
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