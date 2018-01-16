Стив Никол: «Салах может перейти в „Реал“, если продолжит показывать такую игру»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал возможный переход атакующего полузащитника мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Реал».
«Послушайте, он может оказаться в „Реале“ уже в следующем сезоне, если продолжит показывать такую убедительную игру за „Ливерпуль“. Однако я считаю, что еще один сезон он проведет в Англии. Состоится ли вообще переход - это тот еще вопрос».
Далее. Барселона. А зачем, чтоб в Египте на старости лет рассказывать внукам, что их дед играл на Камп Ноу?
Неужели, непонятно, что еще максимум сезон, и Ливерпуль вернется, причем уверенно, на позиции времен коучей-легенд Билла Шенкли и Боба Пэйсли? Все к тому и идет.
Кстати, и Кейн, если перейдет в Ла Лигу, будет идиотом намбэ уан. Не фиг там делать, окромя как выстреливать в ЛЧ, зато поигрывать с Хетафе, Эйбарами, Жиронами...
Далее. Барселона. А зачем, чтоб в Египте на старости лет рассказывать внукам, что их дед играл на Камп Ноу?
Неужели, непонятно, что еще максимум сезон, и Ливерпуль вернется, причем уверенно, на позиции времен коучей-легенд Билла Шенкли и Боба Пэйсли? Все к тому и идет.
Кстати, и Кейн, если перейдет в Ла Лигу, будет идиотом намбэ уан. Не фиг там делать, окромя как выстреливать в ЛЧ, зато поигрывать с Хетафе, Эйбарами, Жиронами...
Все эти рассуждения,на фоне игрового и психического спада Реала,вполне обоснованы.
Щя пол мира будут сватать в Мадрид.
Все эти рассуждения,на фоне игрового и психического спада Реала,вполне обоснованы.
Щя пол мира будут сватать в Мадрид.