Конте не подтвердил интерес «Челси» к Санчесу

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о том, что клуб хочет подписать нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Я ничего не знаю. Предпочитаю не говорить о трансферном рынке, поскольку этими вопросами занимаются другие люди, а не я лично», - сказал Конте.