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Моуриньо хочет вернуться в «Реал»

сегодня, 17:50

По информации испанских СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо внимательно следит за происходящим в «Реале» и хочет вернуться в свой бывший клуб.

Португалец якобы не очень доволен своим пребыванием в Манчестере и готов покинуть манкунианский клуб.

Напомним, что позиции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана выглядят шаткими - «сливочные» провалили первую часть сезона и отстают от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на 19 очков.

При этом Моуриньо готов вернуться в «Реал», если его позовут туда, лишь при одном условии: руководство клуба должно позволить ему произвести серьезные изменения в составе команды.

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Все комментарии
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
сегодня в 21:12
    Apsny
    Apsny
    сегодня в 20:54
    Как тренер он уже так себе.
    008Maximus
    008Maximus
    сегодня в 20:23
    Этому интриганту по темпераменту в ТУРЦИЮ.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 20:00
    буду только рад если это 12 свалит туда, и пускай пепа с собой заберет, летом, после, скорей всего, справедливо выиграного (пускай и на немеренном бабле) чемпионстве
    Филипповых
    Филипповых
    сегодня в 19:54
    Маруниние уровень Зенита, никак не риала и там более МЮ.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 19:52
    мауру самое место в спартаке, без него скучно.
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    сегодня в 19:50
    вот от куда эти слухи!?... он якобы, возможно... бурда и фантазия хорошо развита у автора)
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил eleven LC
    сегодня в 19:45
    eleven LC:
    Моуринью сейчас хуже себя самого 2010 года,а это значит он сейчас не уровень для Реала!
    Кстати Маур сейчас здорово повел Манчестер. Команда притерлась.Не надо песен.
    myst5
    myst5
    сегодня в 19:43
    Я бы заплатил бы лишь бы он ушёл бы из мю
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 19:20
    Моуринью сейчас хуже себя самого 2010 года,а это значит он сейчас не уровень для Реала!
    Dudikoff
    Dudikoff
    сегодня в 19:17
    "При этом Моуриньо готов вернуться в «Реал»,лишь при одном условии: руководство клуба должно позволить ему произвести серьезные изменения в составе команды.

    Произвести серьезные изменения - это накупить на ярд игроков? Так и Карпин сможет. Попробуй с тем, что у Зидана. Ты ж спешл. Прояви свой тренерский талант. Хотя, о чем я. У обоих Манчестеров примерно одинаковые составы, но качество игры - небо и земля.
    abramjan
    abramjan ответил Borusik1975
    сегодня в 19:05
    Borusik1975:
    вот это точно новость , не все прос ти..тки еще в реале собрались ))) ждемс
    ты тоже что ли в реал?)
    abramjan
    abramjan ответил Тага Дага
    сегодня в 19:02
    Тага Дага:
    Один раз возвращался в Челси,результат мы знаем,так что переводчик вперёд с песней. .развали второй клуб Мадрида до конца. Только не в Ювентус..нам не нужны автобусы и маршрутки
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 19:02
      Какой то он не постоянный, то в МЮ хотел, теперь уже не хочет
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      сегодня в 18:58
      пф, не нужен он даром даже
      Meruzhan Hakobyan
      Meruzhan Hakobyan
      сегодня в 18:55
      Моуриньо подонок!
      РусФут
      РусФут
      сегодня в 18:51
      А хочет ли Реал-вернуть Жозе-это вопрос....сколько денег потратил МЮ-а толку нет...)
      barcelona and cruyff
      barcelona and cruyff
      сегодня в 18:40
      С возвращением грязные Класико и разборки? А так на утку смахивает
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 18:34
      Один раз возвращался в Челси,результат мы знаем,так что переводчик вперёд с песней. .развали второй клуб Мадрида до конца. Только не в Ювентус..нам не нужны автобусы и маршрутки
      Zen-Aku
      Zen-Aku
      сегодня в 18:31
      Ну вот опять смешная утка полетела))))
      fineflat
      fineflat
      сегодня в 18:22
      Только вроде дым рассеялся после него. И болельщики Реала не думаю что ждут его! Может летом там будет серьезные трансферы.....
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 18:18
      А чем ему МЮ не угодил? Сам ведь набивался, ползая на коленях и строча любовные письма в МЮ.
      Фата лист
      Фата лист ответил RedDevil88
      сегодня в 18:16
      RedDevil88:
      интересно,если вдруг уйдет), то кто МЮ возглавит?)
      Анчелотти:)
      070maks
      070maks
      сегодня в 18:15
      решил опять спрятаться от Гвардиолы в другом чемпионате?)))
      Emilan__
      Emilan__
      сегодня в 18:14
      Автобус едет в реал, теперь Рон в защите стоят будет
      holms918
      holms918
      сегодня в 18:12
      А почему бы и нет?
      RedDevil88
      RedDevil88
      сегодня в 18:07
      интересно,если вдруг уйдет), то кто МЮ возглавит?)
      hoper
      hoper
      сегодня в 18:02
      а может им поменятся коучами.Ну я имею ввиду Реалу и МЮ
      Gelious
      Gelious
      сегодня в 17:57
      Издание от Бога. Каждый день то Роналду продают, то Моур переходит, то свои игроки Роналду продают, то из Реала уйти все хотят. И угадайте, где же базируется такая клевая газетенка (да-да, в г. Барселона). Не дает некоторым каталонцам жизни защита Реалом титула победителей Лиги Чемпионов.
      Borusik1975
      Borusik1975
      сегодня в 17:56
      вот это точно новость , не все прос ти..тки еще в реале собрались ))) ждемс
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