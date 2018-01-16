Моуриньо хочет вернуться в «Реал»

По информации испанских СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо внимательно следит за происходящим в «Реале» и хочет вернуться в свой бывший клуб.

Португалец якобы не очень доволен своим пребыванием в Манчестере и готов покинуть манкунианский клуб.

Напомним, что позиции главного тренера «Реала» Зинедина Зидана выглядят шаткими - «сливочные» провалили первую часть сезона и отстают от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на 19 очков.

При этом Моуриньо готов вернуться в «Реал», если его позовут туда, лишь при одном условии: руководство клуба должно позволить ему произвести серьезные изменения в составе команды.