Роналдиньо завершил карьеру, летом игрока проводят на пенсию

Брат легендарного бразильского полузащитника Роналдиньо сообщил о том, что «Волшебник» официально завершил игровую карьеру. Летом хавбек примет участие в ряде мероприятий по проводу его на пенсию.

«Он завершил карьеру. Все кончено. Мы хотим организовать кое-что значительное после чемпионата мира в России , вероятно, в августе. Мы проведем различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, мы проведем матч с участием сборной Бразилии. У меня пока нет подробностей, но мы уже составляем расписание».

Роналдиньо снова финтит! Как поживает легенда