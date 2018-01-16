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Роналдиньо завершил карьеру, летом игрока проводят на пенсию

вчера, 23:41

Брат легендарного бразильского полузащитника Роналдиньо сообщил о том, что «Волшебник» официально завершил игровую карьеру. Летом хавбек примет участие в ряде мероприятий по проводу его на пенсию.

«Он завершил карьеру. Все кончено. Мы хотим организовать кое-что значительное после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведем различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, мы проведем матч с участием сборной Бразилии. У меня пока нет подробностей, но мы уже составляем расписание».

Роналдиньо снова финтит! Как поживает легенда

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 08:45
великий кудесник!!!
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:53
предлагаю отправлять на пенсию тех кто уже не может и не хочет играть, например Кокорина. А Рону предложить все довольствия Александра. Тогда Зенит заиграет по настоящему!)) Это конечно же шутка, но обидно и жалко когда вот такие легенды заканчивают играть, хотя в большом футболе он уже давно закончил. Но столько позитивного и невероятного подарил всему миру волшебник!! Будем хранить в сердце все финты и голы волшебника. А его мини футбольная техника это из области фантастики. Спасибо Рональдиньо за все!
neomessi
neomessi
сегодня в 07:25
Прощай легенда мирового футбола!
ballak144
ballak144 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 06:41
ALBA BARCELONA 21:
Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
пхахахах, ну ты и весельчак
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 04:23
ALBA BARCELONA 21:
Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
Не согласен с вами .
ЗМ -это количественный показатель,ценность которого сдута до бесконечности. Игра ,которую показывал Ронни,не сравнится ни с чем. Качество игры,видение поля,дриблинг,вечная улыбка на лице- вот,что является настоящей ценностью в этой прекрасной игре.Рональдиньо был полон этого и мне не стыдно признать,что в какой-то степени я был персофаном этого таланта.И мне жаль,что в футболе нет и наверное не будет такого человека...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 04:18
Игрок,игра которого является примером для подражания. Человек,в игру которого я влюбился. Спасибо за все волшебство и удачи во всем!!!!👏👏👏
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 02:55
    Reiden
    Reiden ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 01:20
    ALBA BARCELONA 21:
    Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
      Forever Atletico de Madrid
      Forever Atletico de Madrid ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 01:11
      ALBA BARCELONA 21:
      Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
      Ты смешон!
      Inquisitоr
      Inquisitоr
      сегодня в 00:53
      Всё же хорошо, что в своё время Бекхэм предпочёл сливочный мешок, рассчитывая на халявные трофеи. Вместо него Барса приобрела Рональдиньо, поставившего в непристойную позу всю мадридскую галактическую помойку, которой не помогли ни Бекхэмы, ни Зиданы, ни прочие звездуны, за каждого из которых полоумный Перес отвалил в 1,5-2 раза больше, чем Барса заплатила за Ронни... Жаль, что греховная тяга к гулянкам помешала этому гениальному игроку в дальнейшей карьере - ведь мог играть у Гвардиолы и дальше унижать сливочных девиц, но и того, что сделал Рональдиньо для Барсы заставляет вспоминать его с благодарностью...
      Viduka
      Viduka ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:51
      ALBA BARCELONA 21:
      Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
      Один сезон? Показушник, как и Ривалдо? Сдается мне, что ты понятия не имеешь, о чем говоришь.
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 00:50
      Барса конечно ему загубила кареру. Именно там он потерял интерес к футболу. А какие надежды подавал в ПСЖ. Жаль его так и не раскрыл свой талант а мог бы быть в один ряд великих но запомнится как игрок одного сезона!
      NGY
      NGY
      сегодня в 00:47
      Да он уже давно завершил карьеру!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:22
      Как возвеличивают этого зубастика,как будто он 5 раз брал ЗМ.Только один сезон был на высоте.Прказушник,как Ривальдо и Роналду.Талант был но мозгов мало.С таким талантом,как он Роналду до 40 лет брал бы ЗМ.
      Kerri
      Kerri
      сегодня в 00:16
      Спасибо за игру и удачи!
      Barcamilan
      Barcamilan
      сегодня в 00:16
      самый техничный всех времен и народов
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:11
      Спасибо за игру!!!!! Достоин пенсии.....
      tyronn
      tyronn
      сегодня в 00:06
      Он ее еще году в 2012 завершил.
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 23:53
      Великий... почти как Кокорин.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 23:52
      Нет слов, одни чувства...Спасибо за все, волшебник!
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